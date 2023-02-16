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Общество16 февраля 2023 6:08

Мобилизованные из Свердловской области записали видеообращение родным из зоны СВО

Они обещают скоро вернуться домой
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Мобилизованные передают приветы семьям

Мобилизованные передают приветы семьям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованные из Свердловской области записали видеообращение своим родным из зоны спецоперации. Уральские разведчики из Екатеринбурга, Талицы, Верхней Пышмы, Асбеста и других городов региона передали привет своим семьям и сказали теплые слова.

- Екатеринбург, Уралмаш, победа будет за нами! – говорит один из бойцов на видео.

Разведчики рассказывают, что выполняют все поставленные задачи, чувствуют себя хорошо и уже скоро вернутся домой. Мобилизованные также передали своим семьям слова о том, что они любят своих родных и скучают по ним.

Один из военнослужащих, но уже из Красноярского края, пообещал своей возлюбленной, что обязательно сделает ей предложение, как только приедет со службы.

Также на видео свои приветы родным передали служащие из Удмуртии, Курганской области, Мордовии и других регионов России.

В ноябре 2022 года мобилизованные из Нижнего Тагила также записали видеообращение. На записи военнослужащие благодарили всех неравнодушных жителей, которые помогли собрать гуманитарную помощь.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ