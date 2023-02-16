Глава города Алексей Орлов на радио «Комсомольская правда» (92,3FM) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 16 февраля, глава Екатеринбурга Алексей Орлов отвечал на вопросы горожан в эфире радио «Комсомольска правда» (92,3 FM). Эфир продолжался почти час. Приводим избранные тезисы из того, о чем говорил глава города.

ПРО РЕКОНСТРУКЦИЮ УЛИЦЫ ВАЙНЕРА

Реконструкцию улицы Вайнера не станут переносить. Многие работы начнутся уже в этом году. Их проведение глава города обсуждал с коллегами в среду, 15 февраля. Концепцию разрабатывали с общественностью, урбанистами, уличными художниками.

Эфир длился почти час Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

В Екатеринбурге 200 троллейбусов, причем многим из них больше 25 лет. Поэтому в этом году город получит 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Без контактной сети они смогут проехать 20 километров. В салоне будут кондиционер и зарядные станции для телефонов. Цвет троллейбусов - синий. Первые машины приедут в конце февраля.

ПРО ТРАМВАЙ В АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Строительство трамвайной ветки в Академический район должно закончиться в этом году. Для новой линии городу надо купить минимум 20 новых трехсекционных трамваев. Каждый из них стоит больше 150 миллионов рублей. То есть на все машины надо три миллиарда.

Алексей Орлов руководит Екатеринбургом ровно два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ВЫЕЗД С АКАДЕМИЧЕСКОГО

В Академическом районе хотят сделать выезд на ЕКАД. Вопрос прорабатывается. Появится выезд в «среднесрочной перспективе»

ПРО СТАРЫЕ ТРАМВАИ

Чешские старые трамваи Татра Т3 уже стали визитной карточкой города, но они сильно устарели. Пару лет назад мэрия обсуждала с их производителями вопрос модернизации екатеринбургских вагонов. В трамваях появились бы зарядные станции для телефонов и кондиционеры. Пол стал бы низким. Но корпоративные споры между чешскими производителями не позволили этому случиться.

ПРО НОВЫЕ ТРАМВАИ

В этом году Екатеринбург приобретет 25 новых трамвайных вагонов. Уже есть предварительные договоренности с одним из крупных благотворительных фондов. Первые вагоны могут приехать к концу июня 2023 года.

По словам Алексея Орлова, в Академическом районе в среднесрочной перспективе появится выезд на ЕКАД Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО НАЗЕМНОЕ МЕТРО

Ездить будет поезд Ласточка. От Керамики до Восточной можно будет доехать за 15 минут. Билет будет стоить, как в автобусе, или трамвае. Сначала наземное метро проведут в Новокольцовский район, ведь там уже сданы два общежития, которые строились для Универсиады-2023. Со следующего года в них будут жить студенты, которым надо будет как-то добираться до УрФУ.

ПРО НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ПАРКОВКИ

- Одномоментно этот вопрос не решить, - сказал мэр Алексей Орлов. - Занимаемся, боремся. Это касается и не стационарных торговых объектов, которые не платят налоги, стоят незаконно, непонятной продукцией торгуют. Свежий пример — снова студенты отравились в киоске шаурмой.

ПРО ВЫЯВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

Накануне директор «Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия» сказал, что в городе нужно «притормозить» выявление новых памятников, так как их уже 850 и держать их все под госохраной трудно. Мэр Алексей Орлов не согласился с таким мнением.

- Если объект красивый, имеет историческую ценность и его можно сохранить в городской среде, то он должен быть сохранен, - сказал Алексей Орлов. - Это нужно обсуждать с урбанистами, архитекторами и другими специалистами.

Также Алексей Орлов отметил, что реконструкция улицы Вайнера все-таки начнется в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО УБОРКУ ГОРОДА

- Мы серьезно в этом направлении усилились, - сказал Алексей Орлов. - Было приобретено 80 единиц новой коммунальной техники. Осенью были залповые снегопады. Коммунальные службы не справлялись с вывозом снега. Я их жестко критиковал. Работу настроили. Но для нас снег важен — он наполняет водохранилища.

ПРО ДВА ГОДА НА ПОСТУ ГЛАВЫ ГОРОДА

Глава города отметил, что прошли эти два года быстро. При этом он добавил, что считает огромной удачей - участвовать в подготовке к 300-летию Екатеринбурга.

ПРО РАБОЧИЙ ГРАФИК МЭРА

- Я всегда в 08.00 уже на работе. В это время уже горит окно в моем кабинете, - сказал мэр Алексей Орлов.

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