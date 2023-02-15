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Общество15 февраля 2023 12:58

«Нет ни корта, ни детской площадки»: жители Екатеринбурга защищают двор от строительства медцентра

На Эльмаше хотят построить частный медцентр вместо детской площадки
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Общий двор оказался под угрозой на улице Краснофлотцев

Общий двор оказался под угрозой на улице Краснофлотцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге разгорается спор между застройщиками и жильцами старых пятиэтажек. Жители пяти домов на улице Краснофлотцев по адресам 4, 4А, 4Б, 4В и 5 обеспокоены тем, что прямо у них во дворе может появится медицинский центр, который займет место бывшей детской площадки.

По их словам, раньше на месте прямоугольного пустыря между всеми пятью домами был спортивный корт, а также детская площадка. Со временем корт перенесли на улицу Электриков, а детская площадка разрушена.

В 2006 году землю впервые передали в аренду, но тогда местные жители смогли остановить стройку. Сейчас арендует площадь компания ООО «СК ИНТЕГ».

- Мы итак живем как в муравейнике – у домов нет тротуаров для безопасного прохода пешеходов, а дома связывает лишь узкая дорога, на которой не разъехаться двум машинам. В наших пяти домах проживает 400 человек, планируется, что в медцентре будут обслуживать каждый день около 500 клиентов, - объясняет «КП-Екатеринбург» местная жительница Татьяна Юксеева.

По ее словам, новый медицинский центр планируют построить выше, чем окружающие его пятиэтажки, кроме того, будет иметь подземную парковку. Жители переживают, что фундамент и стены домов 1959 года не выдержат нагрузки от строительных работ.

Жители домов пытаются добиться восстановления детской площадки

Жители домов пытаются добиться восстановления детской площадки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со слов Татьяны Юксеевой, строительная компания «СК ИНТЕГ» подала в суд на жителей домов, которых признали ответчиками, чтобы они разрешили проезд во двор строительной технике.

- Узнав об этом, жильцы возмутились, организовали собрания собственников, в итоге удалось получить более 200 подписей против дороги, как и самой стройки. Теперь взрослые ходят по судам, было уже три заседания, а дети бьют мячом в единственный металлический гараж, - рассказывает Татьяна.

Жители коллективно просят разорвать аренду с целью восстановления спортивной и детской площадок. По словам инициатора Татьяны, в округе, начиная от проспекта Космонавтов до администрации Орджоникидзевского района нет ни одного корта для игры в баскетбол или волейбол.

Компания «СК ИНТЕГ» зарегистрирована в 2012 года и в основном занимается строительством жилых и нежилых зданий. По данным сервиса «Сбис», из 111 торгов, в которых «СК ИНТЕГ» принимала участие, был выигран 61 торг. Основном заказчиком стал УКС ГО Верхняя Пышма, МКУ. На момент публикации связаться с представителями компании связаться не удалось.

- Согласно правилам землепользования, данный участок находится в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки). Ранее было направлено обращение о рассмотрении возможности расторжения договора аренды в отношении данного участка. Разрешение на строительство объекта не выдавалось, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии уральской столицы.

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