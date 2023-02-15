«Нет ни корта, ни детской площадки»: жители Екатеринбурга защищают двор от строительства медцентра

Общий двор оказался под угрозой на улице Краснофлотцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге разгорается спор между застройщиками и жильцами старых пятиэтажек. Жители пяти домов на улице Краснофлотцев по адресам 4, 4А, 4Б, 4В и 5 обеспокоены тем, что прямо у них во дворе может появится медицинский центр, который займет место бывшей детской площадки.

По их словам, раньше на месте прямоугольного пустыря между всеми пятью домами был спортивный корт, а также детская площадка. Со временем корт перенесли на улицу Электриков, а детская площадка разрушена.

В 2006 году землю впервые передали в аренду, но тогда местные жители смогли остановить стройку. Сейчас арендует площадь компания ООО «СК ИНТЕГ».

- Мы итак живем как в муравейнике – у домов нет тротуаров для безопасного прохода пешеходов, а дома связывает лишь узкая дорога, на которой не разъехаться двум машинам. В наших пяти домах проживает 400 человек, планируется, что в медцентре будут обслуживать каждый день около 500 клиентов, - объясняет «КП-Екатеринбург» местная жительница Татьяна Юксеева.

По ее словам, новый медицинский центр планируют построить выше, чем окружающие его пятиэтажки, кроме того, будет иметь подземную парковку. Жители переживают, что фундамент и стены домов 1959 года не выдержат нагрузки от строительных работ.

Жители домов пытаются добиться восстановления детской площадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со слов Татьяны Юксеевой, строительная компания «СК ИНТЕГ» подала в суд на жителей домов, которых признали ответчиками, чтобы они разрешили проезд во двор строительной технике.

- Узнав об этом, жильцы возмутились, организовали собрания собственников, в итоге удалось получить более 200 подписей против дороги, как и самой стройки. Теперь взрослые ходят по судам, было уже три заседания, а дети бьют мячом в единственный металлический гараж, - рассказывает Татьяна.

Жители коллективно просят разорвать аренду с целью восстановления спортивной и детской площадок. По словам инициатора Татьяны, в округе, начиная от проспекта Космонавтов до администрации Орджоникидзевского района нет ни одного корта для игры в баскетбол или волейбол.

Компания «СК ИНТЕГ» зарегистрирована в 2012 года и в основном занимается строительством жилых и нежилых зданий. По данным сервиса «Сбис», из 111 торгов, в которых «СК ИНТЕГ» принимала участие, был выигран 61 торг. Основном заказчиком стал УКС ГО Верхняя Пышма, МКУ. На момент публикации связаться с представителями компании связаться не удалось.

- Согласно правилам землепользования, данный участок находится в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки). Ранее было направлено обращение о рассмотрении возможности расторжения договора аренды в отношении данного участка. Разрешение на строительство объекта не выдавалось, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии уральской столицы.