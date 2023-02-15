Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по догазификации

Фото предоставлено пресс-службой АО «ГАЗЭКС»

Свердловская область по итогам 2022 года вошла в число регионов - лидеров по темпам догазификации, которую проводит регио-нальный оператор программы ГК «ГАЗЭКС». До 2024 года на Среднем Урале планируют дать возможность подключиться к газу еще 70 тыс. домовладений, расширить список льготников и увеличить размер компенсации при газификации до 250 тысяч рублей.

СТАБИЛЬНОСТЬ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Газовая отрасль является одной из ключевых для экономики страны. На фоне санкций в 2022 году отрасль стабильно обеспечивала газом потребителей внутреннего российского рынка. Об этом на заседании Правительства РФ доложил вице-премьер РФ Александр Новак. Так, за прошлый год предприятиям энергетики, ЖКХ, а также гражданам поставлено 484 млрд кубометров газа.

- Важнейшей задачей была реализация социальной газификации в рамках исполнения поручения президента, - подчеркнул Александр Новак. - В частности, обеспечено бесплатное подведение газа к границам участков: 504 тысячи домовладений было газифицировано, что в 2,5 раза выше уровня предыдущих лет. А общий уровень газификации составил 73%.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ГАЗЭКС»

РАСТУЩИЙ ГАЗОПРОВОД УРАЛА

Ситуация на мировых рынках энергоресурсов дала возможности для увеличения внутреннего потребления газа, в том числе на Урале, подчеркнул полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев на совещании по вопросам социальной газификации, которое провел зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

- Одна из самых перспективных зон роста - это подключение к газу населенных пунктов и домовладений. Во-первых, это положительно скажется на качестве жизни людей, а во-вторых, обеспечит энергетикам стабильный заказ, - сказал Владимир Якушев.

Жители Свердловской области уже подали 60,2 тыс. заявок на соцгазификацию. По 40 тыс. заявок уже заключены договоры на подключение домов к газу.

В 2023 году «ГАЗЭКС» продолжит ответственную миссию по подключению к газу жилых домов, новых больниц, школ и других соцобъектов в Свердловской области.

Как отметил гендиректор ГК «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков, нынешняя программа социальной газификации масштабная, развитие сетей происходит равномерно на территориях присутствия компании. Идет строительство 430 км газопроводов, которые обеспечат техническую возможность подключения для 7,6 тыс. домовладений. До конца III квартала 2023 года планируется проложить 370 км труб. Готовятся проекты еще 1040 км сетей для подключения 17,4 тыс. домов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ГАЗЭКС»

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ МЭРОВ

Процент газифицированных домов включен в оценку эффективности работы глав муниципалитетов. Об этом на штабе по газификации заявил первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Он напомнил о поручениях губернатора Евгения Куйвашева: руководителям территорий необходимо обеспечить высокий процент подключений к уже построенным газовым сетям, оказав всестороннюю персональную поддержку жителям.

Согласно планам-графикам, в Свердловской области до 2028 года необходимо создать техническую возможность для догазификации 92 тыс. домов. Сегодня такая возможность создана для 51 тыс. домов, по плану - до конца 2023 года необходимо создать техническую возможность для подключения 70 тыс. домов.

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов обратился к главам:

- Если вы хотите, чтобы в ваших муниципалитетах шло строительство межпоселковых газопроводов, обеспечьте высокий процент подключений жителей к уже построенным газовым сетям!

По данным МинЖКХ, в области есть муниципалитеты, где к построенным в 2018 году газовым сетям подключено всего 4% домов. Но есть и лидеры с почти 100-процентным показателем. Например, в Краснотурьинске из 1,5 тыс. еще не газифицированных домов, заявки на подключение подали уже 897 домовладений.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ГАЗЭКС»

ЭКОНОМИЯ НА ЖКХ

Если у вас в собственности есть земельный участок и зарегистрированное жилое домовладение на нем, то вы смело можете участвовать в программе догазификации.

Многие годами мечтали о голубом топливе и наконец исполнили свою мечту.

Так, перед Новым годом «ГАЗЭКС» завел газ в дом Антониды Нуруллиной в Ревде.

- Раньше мы отапливали дом электрическим котлом, - рассказывала хозяйка дома. - Иногда были перебои с электричеством, живем ведь на окраине города. Да и электричество дороговато. Примерно пять тысяч рублей в месяц выходило. А в газифицированных домах знакомые платят всего около трех тысяч за такую же площадь. Теперь пироги будем печь чаще!

ПОДДЕРЖКА РУБЛЕМ

Подключение к газу могло быть оперативнее, уверены газовики, если бы не сдерживающие людей факторы, которые можно исключить с помощью господдержки и субсидий.

Как пояснили специалисты «ГАЗЭКСа», многие жители, подавшие заявки на газификацию, все еще не обеспечили готовность домов к подключению. По федеральной программе соцгазификации газопровод до границ земельного участка прокладывается бесплатно. А далее домовладелец сам оплачивает проводку газовой сети по участку, разводку внутри дома и монтаж приобретенного оборудования: котла, прибора учета и т.д.

Если финансовые вопросы затормозили газификацию внутри домовладения, то на помощь придут меры поддержки. Отметим, что для отдельных категорий граждан в Свердловской области действует целый ряд таких мер.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ГАЗЭКС»

Так, с 1 января 2023 года максимальный размер субсидии на приобретение газового оборудования увеличен до 100 тысяч рублей. Субсидией можно оплатить работы по договору с подрядчиком. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо подать заявление в управление соцполитики по месту жительства или в МФЦ.

На заседании областного правительства 18 января 2023 года губернатор Евгений Куйвашев поручил предусмотреть возможности увеличения размера компенсации при подключении до 250 тыс. рублей и расширить список льготников, включив в него представителей бюджетной сферы. А также расширить перечень оборудования и материалов, которые можно будет компенсировать за счет соцгарантий.

По словам замминистра соцполитики области Алексея Сабитова, сегодня в список льготников для догазификации входят малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие люди; уральцы, достигшие возраста 60 (мужчины) или 55 лет (женщины); граждане, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или соцпенсия по инвалидности; медработники и педагоги, проживающие в селе.

Газифицировать дом можно и за счет областного материнского капитала. С 2023 года он составляет 160 687 рублей.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Заявиться на заключение договора на техприсоединение можно:

- через сайт Единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ (https://connectgas.ru)

- на портале «Госуслуги»

- лично в клиентских центрах АО «ГАЗЭКС».

Для заявки необходимо предоставить правоустанавливающие документы на участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план или топографическую карту участка в масштабе 1:500, паспорт, СНИЛС, ИНН.

Ознакомиться с планом-графиком газификации по населенным пунктам и улицам, а также с условиями техприсоединения можно на сайте www.energy.midural.ru/dogaz.

ДЛЯ СПРАВКИ

Региональный оператор догазификации Свердловской области - АО «ГАЗЭКС».

Группа компаний «ГАЗЭКС» - один из крупнейших газовых холдингов в Свердловской области, в котором работают более 4500 человек.

Газораспределительная компания «ГАЗЭКС» обеспечивает газом 523 тысячи потребителей и более 1600 предприятий и организаций региона.