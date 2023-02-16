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Общество16 февраля 2023 2:52

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в прямом эфире радио «КП» отвечает на вопросы горожан

Глава города рассказывает о подготовке к 300-летию уральской столицы, новых трамваях и проблемах с парковками
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Людмила ВАРАКИНА
Алексей Орлов отвечает на вопросы горожан

Алексей Орлов отвечает на вопросы горожан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два года назад Алексей Орлов стал мэром Екатеринбурга. Что он сделал за это время на посту градоначальника столицы Среднего Урала? Как решаются проблемы горожан?

16 февраля в 8 часов утра в прямом эфире на радио «Комсомольска правда» (92,3 ФМ) Алексей Орлов рассказывает, как Екатеринбург готовится к празднованию 300-летия, что делается для сохранения исторических зданий, когда в городе появятся новые трамваи и троллейбусы и решится проблема парковок.

Прямой эфир с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым на радио «Комсомольская правда» 16 февраля 2023 года транслируется на сайте «КП-Екатеринбург», а также в ВК.

Вопросы принимаются на WhatsApp: + 7 953-385-09-23

Слушать интервью можно в FM-приемниках на 92,3 ФМ, на сайте, а также скачав приложение radiokp.ru на iOS и Android. Мы собрали в одном тексте главное, о чем говорил мэр Алексей Орлов в эфире.

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