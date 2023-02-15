В Верхотурье в память о погибшем в зоне СВО тренере проведут лыжные гонки

Соревнования пройдут в день его рождения. Фото: Друг Олега Михаил Ившин во "Вконтакте"

В уральском городе Верхотурье семья погибшего в зоне специальной военной операции тренера Олега Литовских организует турнир по лыжным гонкам.

Тренера мобилизовали в сентябре прошлого года, а в октябре его не стало. Тяжелую утрату до сих пор переживают его жена, родители и маленький ребенок, а также коллеги вместе с ребятами из местной спортивной школы.

В Детско-юношеской спортивной школе, где Олег Литовских работал, о нем тепло отзываются. Говорят, что за столько лет не было ни единого повода сказать о нем что-то плохое.

- Он был хорошо воспитанным молодым человеком, семья у него тоже чудесная, все имеют отношение к сфере образования. Окончил институт учителя физической культуры, с детства увлекался лыжными гонками. Культурный, добрый и отзывчивый человек. На помощь всегда приходил. Сама я его знаю с детства, выросли в одной деревне, родители в одной школе работали, а мы вместе учились, - рассказывает «КП-Екатеринбург» замдиректора по учебно-воспитательной работе Надежда Попова.

Надежда рассказывает, что дети к нему тянулись: по человеку сразу видно, хороший он или нет. Олег не имел вредных привычек, поддерживал здоровый образ жизни.

- Его ученики очень тяжело переживали утрату. До сих пор мы все переживаем. На него посмотришь - всегда улыбка на лице, в любой ситуации оставался позитивным, - вспоминает коллега.

Утрату тяжело переживают ученики тренера. Фото: Друг Олега Михаил Ившин во "Вконтакте"

Олег Литовских работал учителем физкультуры в школе, в летних спортивных лагерях, помогал в организации соревнований.

Отсрочку спортсмен получить не пытался. Коллеги и родные до последнего надеялись, что его освободят от мобилизации.

- Мы почему-то все надеялись, что его отправят домой после комиссии. Наверное, мы еще не осознавали тогда и не понимали всю серьезность, это же были первые отправки. Думали, что отпустят по состоянию здоровья: у него скакало давление, был на учете в местной больнице, периодически лечился, но все-таки взяли, - рассказывает Надежда Попова.

Коллеги готовы помочь родственникам Олега Литовских в проведении соревнований.

- Когда мы обговаривали проведение этого мероприятия, договорились, что наша школа финансово поможет родственникам в проведении, - уточняет коллега тренера.

Соревнования имени Олега Литовских пройдут 9 марта, в день его рождения. Семья погибшего организует все за свой счет, поэтому родственники будут рады любой финансовой помощи.