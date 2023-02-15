Хлопка можно избежать, если относиться к газовым плитам с осторожностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После серии взрывов бытового газа по стране россияне стали с осторожностью относиться к газовому оборудованию собственных домов. Никто не хочет повторения трагедии, поэтому уральцы стараются вовремя проверить состояние газовой сети в доме и привести в порядок оборудование. К кому обратиться, чтобы проверка была качественной, и что делать, если вы чувствуете утечку газа в квартире, расскажет «КП-Екатеринбург».

Как избежать утечки газа и что делать, если это уже произошло

Как пользоваться газом в квартире, чтобы не было утечки и аварии

Специалисты знают, что большинство сложных ситуаций можно избежать, если с умом подойти к использованию газа.

1. При ремонте нельзя самовольно делать планировку кухни, где стоит газовое оборудование. Разрешение уральцы могут получить только от органов местного самоуправления. Иначе в опасности могут оказаться не только жильцы этой квартиры, но и всего дома.

2. Также нельзя заклеивать и замуровывать отверстия дымовых и вентиляционных каналов и люки карманов чистки дымоходов.

3. Строго-настрого запрещено самостоятельно ремонтировать или устанавливать газовое оборудование. Надо обладать достаточными навыками и знаниями, чтобы такие процедуры были безопасными. «Категорически запрещено вмешиваться в автоматику безопасности оборудования – если датчики сигнализируют о неисправности, пользоваться таким прибором запрещено», - подчеркивают в пресс-службе компании «Екатеринбурггаз».

4. Нельзя обогревать помещения с помощью плиты, а также нельзя сушить над ней вещи, так как это может привести к пожарам. Спать в комнате с газовым прибором тоже не стоит.

5. При использовании плиты надо обязательно открывать форточку, а еще не разрешайте готовить на плите дошкольникам.

6. Если хотите приготовить еду в духовке, предварительно проветрите ее 5 минут.

7. При уходе из квартиры газ всегда нужно перекрывать.

Кто должен проверить газ в моей квартире или доме

В первую очередь стоит обратиться в управляющую компанию. Дело в том, что по закону в УК должны быть назначены ответственные лица за безопасное использование и содержание внутридомового оборудования.

УК сможет проверить внутридомовое оборудование. Если же у вас есть вопросы по вашей плите, то проверить внутриквартирное оборудование может специализированная организация, с которой заключен договор у собственника или управляющей компании.

- В зависимости от способа управления многоквартирным домом, договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования заключается управляющей компанией или ТСЖ. Возможно и то, что при непосредственном управлении домом на основании решения собственников договор заключает уполномоченное собранием лицо. В общежитиях и иных жилых домах, помещения в которых используются жильцами по договору найму, договоры на ТО ВДГО должен заключать собственник (балансодержатель) дома, - обращают внимание в пресс-службе «Екатеринбурггаза».

По информации «Екатеринбурггаза», управляющим компаниям необходимо не реже раза в 10 дней проводить проверку загазованности подвалов, погребов, подполий и технических этажей в обслуживаемых домах. Аварии можно предотвратить, если сделать проверки постоянными.

УК также обязаны обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов в домах.

Кроме того минимум раз в год обязательно должно проводиться техническое обслуживание внутридомового и/или внутриквартирного оборудования.

- Выполнять работы по техническому обслуживанию внутриквартирного или внутридомового оборудования не реже одного раза в год должна специализированная организация, с которой заключен договор у жильца квартиры или управляющей компании, – уточняют в пресс-службе «Екатеринбурггаза». - Каждому собственнику необходимо иметь договор со специализированной организацией на обслуживание своего внутриквартирного оборудования и обязательно обеспечивать доступ газовиков для проверки газовых плит, водонагревателей и котлов.

Кто должен проверять газовое оборудование, если я живу в частном доме?

Единый российский оператор газификации «Газпром газификация» подчеркивает, что если вы являетесь владельцем газифицированного дома, вам нужно самому проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов не реже трех раз в год. В первый раз не позднее чем за 7 дней до начала отопительного сезона, во второй раз – в середине отопительного сезона и в третий раз – не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона.

Зимой нужно время от времени проверять оголовки дымоходов и следить за тем, чтобы они не обмерзали и не закупоривались.

Моей плите нужен ремонт. Куда обращаться?

Всю актуальную информацию можно получить у своей управляющей компании.

Клиентам «Екатеринбурггаза» для вызова слесаря можно позвонить диспетчеру на номер +7(912)-04-00-004 либо оставить заявку на сайте компании.

Так же нужно поступить, если вам надо полностью поменять газовую плиту.

Я чувствую запах газа в квартире. Что делать?

Если вы ощущаете сильный запах газа, будьте предельно сосредоточены и осторожны.

1. Первым делом нельзя включать свет, электрические приборы или зажигать огонь

2. Необходимо срочно распахнуть окна

3. Проверьте, чтобы газовый вентиль на плите был перекрыт

4. После этого покиньте помещение

5. Далее вы должны вызвать аварийную газовую службу. Со стационарного телефона это можно сделать по номеру 04, с мобильного — 104 или по единому номеру экстренных вызовов 112. Звонок по всем номерам бесплатный. «Звонить срочно следует, если вы почувствовали запах газа в своей квартире или в доме. Даже если запах незначительный, лучше незамедлительно сигнализировать газовикам, чтобы не допустить трагедии», - подчеркивают в ООО «Газпром газификация».

6. Нужно предупредить об утечке соседей и выйти на свежий воздух

Если вы периодически ощущаете слабый запах газа в квартире или подъезде - это тревожный звонок. Необходимо проверить оборудование в своей квартире с помощью слесаря. Также стоит обратиться в управляющую компанию с просьбой проверить загазованность в доме и вентиляцию.

При отказе УК вы можете обращаться в прокуратуру, так как такие опасные ситуации могут приводить к трагедиям.