В торговом центре Екатеринбурга мужчина изрезал себя стеклом и устроил драку с охранниками

Мужчину скрутили и увели в служебное помещение. Фото: скриншот из видео

В Екатеринбурге в торговом центре «Радуга-парк» буйный мужчина устроил драку с охранниками и порезал себя осколком от бутылки. Инцидент произошел 13 февраля. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала читательница Марина (Имя изменено по просьбе героини, - Прим. Ред).

- Я услышала крики, увидела столпотворение людей возле центрального входа, подошла посмотреть. Охрана столешницей била мужчину, а я подумала, что она так защищается от выстрелов, потому что были звуки похожие на выстрелы пневматического оружия, - описывает ситуацию Марина.- Когда охранники смогли как-то обезвредить мужчину, повели мимо островка, в котором я работаю. Я видела, что у него на голове и шее с правой стороны была кровь. Охрана увела его в какое-то служебное помещение. Моя коллега рассказала, что из служебного коридора были слышны крики, после чего она видела, как охранник вышел с разбитыми костяшками.

Охранники отбивались столешницей. Фото: скриншот из видео

В Росгвардии «КП-Екатеринбург» пояснили, что мужчина был пьяный, и его увезли на скорой помощи.

- Накануне вечером экипажу Росгвардии поступило сообщение от оперативного дежурного о том, что в торговом центре на улице Репина сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие по указанному адресу сотрудники ведомства выяснили, что причиной нажатия кнопки стала конфликтная ситуация, возникшая между охранниками и нетрезвым посетителем. В результате сотрудники вызвали нарушителю общественного порядка бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила его в медицинское учреждение.

После инцидента в местных пабликах появилась информация, что мужчина не выжил. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области «КП-Екатеринбург» эту информацию опровергли.