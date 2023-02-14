Жителей элитного дома в центре Екатеринбурга атакуют насекомые и грибы

От последствий потопа на стенах остаются следы. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге жители дома на Шейнкмана, 111, стали заложниками коммунальных бед. Собственники квартир пробираются к своим машинам по затопленному паркингу. Попутно они замечают, что стены в пятом подъезде от сырости и влаги потрескались и обросли плесенью. О том, с какими проблемами сталкиваются владельцы квартир едва ли не ежедневно, «КП-Екатеринбург» рассказала жительница дома Ольга.

- Проблема с подтоплением паркинга у нас наблюдается в последние два года. В местах протечек выставляют пустые емкости и ведра, чтобы в них стекала вода с крыши парковки. По весне ее становится еще больше. Никто не знает – грунтовые воды это или же фекалии, - говорит Ольга.

Собственники платят дополнительно за обслуживание паркинга и ремонт по 700 рублей ежемесячно. Фото: читатель «КП»

Из-за влаги стены на парковке начали трескаться. Того и гляди, штукатурка начнет отваливаться. В квартирах в этом доме тоже не все в порядке. Например, жители массово жалуются на холод в туалетах.

- В унитазах замерзала вода. Ходим в куртках туда. В шестом подъезде квартиры расположены на стыке домов, из-за чего холод проникает в уборные комнаты. Собственники постоянно включают теплые полы, сушители полотенец, - продолжает Ольга.

Собственники жалуются на запах сырости в подвальных и хозяйственных помещениях. Фото: читатель «КП»

Некоторые собственники, не дожидаясь помощи от коммунальщиков, своими силами исправляли проблему.

- В подвальных помещениях постоянная сырость. Из-за нее мы стали замечать в квартирах насекомых – мокриц, чешуйниц. Зрелище неприятное. Вызывали службы, обсуждали с жильцами эту проблему. Вытравить их полностью у всех собственников не получается, - вздыхает Ольга.

В квартирах стали чаще замечать чешуйниц. Фото: скриншот

По словам собственников, в 2016 году они проводили голосование по поводу замены своей управляющей компании на товарищество собственников недвижимости. Правда, после этого они продолжают жаловаться на то, что представители дома не хотят решать проблемы.

- К председателю ТСН на прием не попасть. Никто не знает, когда у него приемные часы. На мой взгляд, он есть лишь номинально. Мы хотим разобраться, куда уходят наши деньги, - говорит Ольга.

Жильцы замечают, что в паркинге происходят потопы уже два года. Фото: читатель «КП»

При этом ежемесячные коммунальные платежи достигают 15 тысяч рублей за квартиру в 103-112 квадратных метров. А сумма взносов на капремонт, которую платят жильцы, – 1667 рублей.

- Отдельно мы платим за обслуживание паркинга и его капитальный ремонт. Это еще ежемесячно 742 рубля сверху. При этом в квитанции есть графа «отопление», но его на нашей парковке и в помине нет! – уверяет Ольга.

В ТСН «Шейнкмана, 111» сообщили, что проблемами уже занимаются юристы. Они готовы ответить на вопросы по состоянию дома после официального запроса. «КП-Екатеринбург» запросили информацию о жалобах жильцов и затоплении подъезда, на момент публикации ответ не поступил.