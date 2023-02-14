Где находятся пункты сбора гуманитарной помощи для Турции и Сирии в Екатеринбурге

Гуманитарную помощь горожане несут с утра и до позднего вечера даже в выходные дни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральцы приносят вещи первой необходимости и продукты для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии. В Екатеринбурге работает несколько пунктов сбора гуманитарной помощи. Они принимают одежду, еду, теплые вещи и туристическое оборудование для тех, кто потерял дома из-за разрушений в Турции и Сирии.

Куда принести гуманитарную помощь для пострадавших Турции и Сирии в Екатеринбурге

Пункт сбора гуманитарной помощи на Тургенева, 22

Сбор объявил екатеринбургский предприниматель Сергей Колпащиков. У мужчины в Турции проживает дочь, поэтому для Сергея Колпащикова наблюдать за землетрясением было особенно тяжело. С близкими Сергея все в порядке, но бизнесмен решил, что должен начать собирать помощь для людей, пострадавших от разрушений.

14 февраля в 15:00 из Екатеринбурга выехал полностью загруженный гуманитарной помощью КамАЗ от Тургенева, 22.

- Формально сбор должен был закончиться 12 февраля, но даже вчера к нам приходили люди и экстренно «доупаковывали» груз, - рассказывает Сергей Колпащиков. – Эта партия будет передана Турции. Если люди и дальше будут приносить гуманитарную помощь, следующий транзит пойдет в Сирию.

На Тургенева, 22, пункт сбора «гуманитарки» находится в офисе №1 подъезда №5. Пункт будет работать в будни и выходные с 10:00 до 18:00.

Приносить можно одежду, теплые одеяла, средства гигиены, консервы и другие продукты с долгим сроком годности, вещи для детей. При последнем общении с консульством Турции в Москве турецкая сторона просила помочь с палатками, спальные мешками, так как люди потеряли крышу над головой и неясно, когда дома для пострадавших будут найдены.

Пункт сбора общественной организации «Азербайджан-Урал»

Три машины в Турцию и Сирию были отправлены от азербайджанцев, проживающих в Свердловской области. Сбор объявила азербайджанская диаспора, ранее она же собирала помощь для жителей Донбасса.

Здесь также действует правило того, все вещи, принесенные в дар пострадавших, должны быть новыми. Люди несут не только спальные мешки, теплую одежду, средства для детей, но и электронику, такую как портативные зарядки и фонарики, так как понимают, что люди столкнутся с отсутствием электричества.

Нести гуманитарную помощь можно в общественной организации по адресу улица Мамина-Сибиряка, 36, офис №108. Принести помощь можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Также отдельный пункт сбора гуманитарной помощи по просьбе диаспоры согласился разместить у себя рынок «Таганский ряд».

Пункт сбора братства православных следопытов УрФО

Сбор помощи объявили и в штабе флотилии Братства православных следопытов УрФО. Активисты собирают медикаменты и перевязочные материалы для оказания первой медицинской помощи, теплую одежду, термосы, портативные зарядки, постельное белье, средства личной гигиены для взрослых и детей.

Сбор организуется при штабе флотилии «Ковчег» Уральского отделения братства. Он продлится до 15 февраля включительно.

После этого необходимые вещи будут отправлены пострадавшим в Турцию и Сирию. Привезти вещи можно с 9:00 до 18:00 в штаб по адресу улица Мира, 42. Уточнить вопросы по «гуманитарке» и договориться о встрече во внерабочее время можно заранее по телефону 8 (982) 620-24-08.