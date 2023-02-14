В Екатеринбурге сносят дом, за который борются жители «Республики Лодыгина»

Фото здания, которое начали сносить. Фото: соцсети "Республики Лодыгина"

В районе Втузгородка в Екатеринбурге сносят здание 1949 года постройки. Речь идет о двухэтажном доме, построенном по проекту архитектора Александра Вилесова на улице Комсомольская. Здание изначально было деревянным, но позднее его облицевали кирпичом.

Дом, который сейчас сносят, далеко не единственный проект Александра Вилесова. Среди его работ - комплекс Уральского штаба военного округа, реконструкция Театра юного зрителя и несколько библиотек. Кроме того, уральский архитектор занимался и созданием проектов для других городов, в том числе и Москвы.

Постройка расположена на территории «Республики Лодыгина», так назвали квартал в квадрате улиц Студенческая, Лодыгина, Комсомольская и переулка Курьинского местные жители, сделав его музеем под открытым небом.

Двор на Лодыгина, 13 стал музеем под открытым небом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жильцы упорно боролись за сохранность этого места. Однако застройщик ООО «Фортис Девелопмент» решил построить вблизи к домам на Лодыгина современной жилой комплекс.

Споры продолжались около двух лет, за это время было три заседания суда, но застройку в итоге разрешили. Этот дом в «Республике Лодыгина» пытались внести в реестр памятников архитектурного наследия.

- Буквально у нас под носом уничтожается история, сформированная более, чем за полвека. Квартал, спроектированный знаменитым уральским архитектором, сегодня начали уничтожать люди-варвары, - заявляет соосновательница «Республики Лодыгина» Екатерина Коровина.

Карта "Республики Лодыгина" Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В мэрии Екатеринбурга отмечают, что разрешения на снос не требовалось, так как дом действительно не внесен в список архитектурных памятников.

- Здание памятником не являлось. Разрешения на снос не требуется. Процедура носит уведомительный характер. Разрешение на строительство на этом участке выдано застройщику в июле 2021 года Министерством строительства Свердловской области, - уточняют «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации города.

По плану, который указан на сайте девелопера, восьмиэтажный жилой дом Traditio должен быть сдан к 2024 году. В новостройке будет 122 квартиры.

Из-за стройки местная импровизированная спортивная площадка оказалась огорожена. Жители боятся, что из-за строительных работ пострадает не только спортивная площадка, но и ближайшее к стройке общежитие. Грунт вполне может не выдержать нагрузки. На момент публикации получить комментарий от ООО «Фортис Девелопмент» не удалось.

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