Ранее ректору вуза рекомендовали ограничиться выговором Фото: Алексей БУЛАТОВ

После массовой драки в общежитии из УрФУ отчислили двух студентов. По данным «КП-Екатеринбург», несмотря на то что дисциплинарная комиссия рекомендовала ректору Виктору Кокшарову объявить строгий выговор, зачинщики конфликта больше не числятся среди студентов вуза.

- Были отчислены студент из Узбекистана и один студент из Египта. Последний, вероятно, уже покинул Россию, так как у него была аннулирована студенческая виза, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

Драка произошла в общежитии на Большакова, 77, вечером 21 января. Полиция задержала девять учащихся из Египта и одного студента из Йемена. В итоге семерым был назначен административный арест.

- Я видела все от начала до самого конца. Начинал драку студент из Узбекистана, - рассказывала соседка египетских студентов. - Он говорил, чтобы все уезжали из страны, и сам предлагал драться. Студенты из Египта - парни горячие, они услышали, что что-то кричат, начали защищать свою нацию и свое достоинство. После этого произошла драка.

В пресс-службе УрФУ попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. В свою очередь председатель общественной организации «Урал-Узбекистан» Абид Туратов отметил, что не слышал об отчислении студентов.