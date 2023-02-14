В 2023 году банки продолжат выдавать бизнесу гарантии и льготные кредиты

Получить независимые гарантии Ак Барс Банка можно онлайн, без посещения офиса банка, в срок от 1 минуты и с минимальным пакетом документов. Фото: freepik.com

Так, в Свердловской области, по данным Свердловскстата, в первом полугодии было зарегистрировано 180,8 тыс. человек. В целом по России – 22 млн человек. В Правительстве РФ отметили, что это на полмиллиона больше, чем в 2021 году.

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» руководство страны нацелено развивать малый и средний бизнес, который вносит свой вклад в ВВП страны. Для комфортных условий бизнесу даются госгарантии, субсидии, льготные кредиты и другое.

ГАРАНТИИ

Сегодня малое и среднее предпринимательство (МСП) заинтересовано в новых заказах, поэтому активно участвует в госзакупках. Государственные организации круглый год проводят конкурсы на закупку товаров и услуг: от канцелярии до строительства объектов. Но перед выполнением обязательств бизнесу необходимо подтвердить надежность сделки финансовым обеспечением.

Не все могут себе позволить вывести деньги из оборота, поэтому обращаются в банк за банковской гарантией. Это письменное соглашение, по которому банк гарантирует выплатить задолженность по договору, если клиент (принципал) не исполнит свои обязательства перед заказчиком (бенефициаром): компанией, госучреждением.

Начальник управления гарантийного бизнеса Ак Барс Банка Линар Калимулин пояснил, почему бизнес активно участвует в госзакупках:

– Этому способствуют меры Правительства РФ по поддержке МСП. Например, снижение сроков оплаты со стороны заказчиков и унификация форм независимых гарантий. Получить независимые гарантии Ак Барс Банка можно онлайн, без посещения офиса банка, в срок от 1 минуты и с минимальным пакетом документов. Мы выдаем все виды гарантий сроком до 5 лет в рамках ФЗ № 44 и № 223 и не требуем дополнительного обеспечения. Максимальный лимит на принципала составляет 150 млн рублей, а максимальный размер одной гарантии — 120 млн рублей. Гибкий подход к каждому клиенту позволяет подобрать гарантию к госконтрактам вне зависимости от вида деятельности. Наши заказчики нам доверяют, поэтому гарантии банка принимают крупнейшие компании РФ.

ГОСПОДДЕРЖКА

Для поддержки бизнеса Банк России и Правительство РФ разработали антикризисные программы льготного кредитования, как крупного бизнеса, так и субъектов МСП. По ним можно получить в банках новый кредит или реструктурировать ранее полученную ссуду по льготной ставке.

Банки активно реализуют госпрограммы поддержки. Меры льготного кредитования с господдержкой охватывают все сегменты бизнеса на развитие промышленности и производства.

О таких программах рассказал директор по работе с партнерами и реализации льготных программ Ак Барс Банка Ильнур Сендюков:

– В 2023 году продолжает действовать Программа «1764» Минэкономразвития для субъектов МСП, а также адаптированные к целям импортозамещения условия совмещенной программы ПСК+«1764» на инвестиционные кредиты по сниженным ставкам — 2,5% для среднего бизнеса и 4% для малого и микробизнеса.

По Программе стимулирования кредитования МСП продолжается финансирование бизнеса, занимающегося подакцизными видами деятельности или добычей полезных ископаемых, на сумму до 30 млн рублей. Ожидаем расширение целевого использования кредитов по Промышленной ипотеке и новых программ для расширения и модернизации крупных производств.

Самые востребованные – программы поддержки МСП и зонтичное поручительство Корпорации МСП при недостаточности обеспечения, спецпрограммы для импортозамещения, АПК и цифровизации.

По данным Банка России, в совокупности банки выдали крупному бизнесу Свердловской области по льготным программам около 417 млрд рублей, субъектам МСП – 7,8 млрд рублей. Кроме того, предприятия малого и среднего бизнеса реструктурировали задолженность в рамках механизма кредитных каникул на сумму 8,8 млрд рублей и по собственным программам банков – на сумму 19,9 млрд рублей.

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