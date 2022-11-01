Уральский полицейский получил медаль за спасение тонувшего ребенка

Оперативная помощь полицейского помогла избежать серьезных последствий для здоровья мальчика. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Полицейский из Каменска-Уральского получил государственную награду за спасение тонувшего ребенка. Римасу Субачусу вручили медаль «За спасение погибавших». Все случилось 18 июля 2020 года, тогда инспектор ДПС вместе с семьей в свой выходной отдыхал на озере в Челябинской области.

- Выходя из воды со своими детьми, мужчина заметил в пяти метрах на дне неподвижное тело. Полицейский поднял ребенка 4,5 лет без сознания, вынес его на берег, где до приезда врачей оказывал первую помощь с двумя гражданами, у которых имелось медицинское образование, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Инспектор ДПС вместе с семьей в свой выходной отдыхал на озере в Челябинской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ребенка увезли в больницу, где оказали всю необходимую помощь. Оказалось, что пострадавший мальчик также приехал на водоем из Каменска-Уральского. Оперативная помощь полицейского помогла избежать серьезных последствий для здоровья

- Родители и мальчик позже встретились с лейтенантом Субачусом. Взрослые сердечно поблагодарили госавтоинспектора, признавшись, что для их сына 18 июля стал вторым днем рождения, а сам мальчик признался, что после случившегося не испытывает страха перед водой, - отметили в полиции.

Награду герой получил из рук начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенанта Александра Мешкова.

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