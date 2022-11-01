Подросток из Екатеринбурга изобрел дрон для работы на железной дороге

Студент изобретал "Рельсоход" несколько месяцев. Фото: Кванториум Свердловской детской железной дороги "Вконтакте"

Студент Уральского железнодорожного техникума представил свое изобретение на международном конкурсе в Индонезии. Константин Базуев вернется в Екатеринбург с золотом: его проект «Рельсоход» занял первое место на Международной Выставке Юных Изобретателей IYIA 2022. Константин Базуев вместе с командой смог разработать специальный дрон, который проверяет изолирующие стыки на рельсах.

Сейчас юный изобретатель направляется обратно на Урал после всей конкурсной программы с 29 по 31 октября.

- С нами он пока еще не связался, но предварительно могу сказать, что у его команды золото, - рассказали «КП Екатеринбург» в Кванториуме Свердловской детской железной дороги.

«Рельсоход» до своего итогового облика дорабатывался несколько раз. А его разработки длились с 2019 года, когда Константин еще учился в школе.

Дрон позволить автоматизировать работу на ЖД-путях. Фото: Кванториум Свердловской детской железной дороги "Вконтакте"

- Времени ушло очень много. К нам пришли начальники с Железной дороги и сказали «У нас задача и вам надо ее решить». Это было на лагерной смене в июле. Мы тогда за один месяц собирали этот весь проект по группам. Всего на смене было человек 200, все трудились над одним проектом. В итоге, у нас получилась альфа-версия. После, уже в августе, мы его дорабатывали для конкурса, и тогда он перешел в новую версию: его внешний облик полностью изменился. Количество народа поубавилось, тогда с 200 дошло до 25, а в конце всего осталось пять. Потом мы дорабатывали до Нового года еще для одного конкурса, где в итоге победили, - рассказывает Константин Базуев.

По сути, «Рельсоход» - это воздушная система для проверки изолирующих стыков на железнодорожных путях. Идея заключается в том, чтобы исключить из этого процесса реальных людей, а доверить все роботу.

- Это дрон, который должен автоматически проверяют изолирующие стыки, проверять их пробои, измерять длину до балласта, а также на короткое замыкание, передавать все эти данные в операторскую, - объясняет Константин.

Сейчас Константин направляется в Екатеринбург из Индонезии. Фото: Кванториум Свердловской детской железной дороги "Вконтакте"

Естественно, в целях и планах у изобретателя и его команды запустить массовое производство. В таком случае, сотрудников, которые сейчас выполняют работу дрона, не уволят. Наоборот, Константин отмечает, что их квалификация будет повышена до операторов, которые будут следить за тем самым «Рельсоходом».