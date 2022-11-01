Полицейскому нужна поддержка земляков, чтобы побороться за главный приз. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Свердловской области подвели итоги традиционного конкурса «Народный участковый». Второй год подряд победителем стал капитан полиции из Ирбита Александр Ширшов.

- В настоящее время капитан Ширшов обслуживает административный участок в сельской местности, на котором проживает около 3000 человек.. Только в текущем году Ширшов рассмотрел свыше 150 обращений и заявлений граждан, им лично раскрыто 11 преступлений и более 50 административных правонарушений, - сообщил официальный представитель регионального главка Валерий Горелых.

Александр Ширшов окончил УрФУ по специальности «Менеджмент организаций», отслужил в армии. В полицию он пришел благодаря объявлению по радио. Ехал в машине и услышал, что ряды правоохранителей требуются сотрудники.

- Я, не раздумывая, обратился в отдел кадров, где мне рассказали про службу участковых. Меня это заинтересовало. Я прошел медкомиссию и 1 февраля 2016 был зачислен на должность стажера участковых уполномоченных в Ирбите, - рассказывал Александр Ширшов. – Мне попался очень хороший наставник - Дмитрий Константинович Носков сразу же объяснил мне, что и как. А уже 1 августа 2016 я был зачислен на должность участкового уполномоченного полиции и работал самостоятельно.

Теперь Александр Ширшов участвует во всероссийском этапе конкурса. Поддержать земляка уральцы могут здесь.