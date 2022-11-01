Мария Погребняк раскритиковала Егора Крида за образ серийного маньяка на Хэллоуин

Мария Погребняк считает, что Егор Крид делает все ради хайпа Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Погребняк обрушилась с обвинениями на Егора Крида после того, как он предстал в образе известного серийного убийцы на Хэллоуин. Светская львица уверена, что тем самым певец пропагандирует насилие.

- Егор Крид выбрал костюм каннибала Джеффри Дамера. Про самого известного серийного убийцу и садиста снят сериал, но в Америке было заявлено об отказе от продажи костюма убийцы на Хэллоуин из уважения к 17 жертвам Дамера и нежелании прославлять насилие. И такая позиция вызывает уважение. Сейчас я навлеку гнев фанатов Егора, но считаю, что артист, имеющий огромную аудиторию, не только о хайпе должен думать, а и о том, что и кого он пропагандирует. Меня лично фантазии Крида пугают, - заявила блогер.

Против празднования Хэллоуина в России выступили многие звезды. Актер Дмитрий Певцов выступил с предложением Государственной Думе принять закон о запрете этого праздника. Его поддержал известный уральский бард Александр Новиков, назвав праздник «вурдалачим шабашем и вакханалией», который был

- Морально разложившейся Европе терять уже нечего – на них ни креста, ни веры. Поэтому любыми способами, пытаясь внедрить нам чуждые ценности, стремятся планомерно разрушать наше святое, - говорит бард.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На роду написано бороться с нечистью»: Александр Новиков потребовал запретить Хэллоуин. Александр Новиков потребовал запретить «вурдалачий» праздник Хэллоуин (подробнее)