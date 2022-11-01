Вандалов уже ищет полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском дети вновь «отличились» пакостями у Вечного огня. Всего полтора месяца назад местные подростки пытались поджечь самокаты, как теперь у них появились юные подражатели. На этот раз детей заметили в поселке Ленинский у мемориала погибшим работникам КМЗ и ОЦМ.

В социальных сетях крайне негативно отнеслись к очередной выходке.

- Твареныши, - пишет в комментариях местная жительница.

- Какие родители, такие и дети! – возмущаются уральцы.

- Надо «лещей» раздавать таким отпрыскам, - добавляют свердловчане.

Официальный представитель свердловской полиции не менее жестко чем пользователи соцсетей прокомментировал данный инцидент. Самокатчиков поставят на учет, а их родителям грозит административный штраф.

- К большому сожалению, вынужден констатировать, что это не фейк. Информация о данном инциденте уже зарегистрирована в установленном порядке в дежурной части полиции Каменска-Уральского. Проведение проверочных мероприятий поручено провести службам участковых уполномоченных и ПДН. На место выехала и работает следственно-оперативная группа. Сыщики угрозыска анализируют съемки с камер наблюдения, установленных на прилегающих территории, опрашивают местных жителей на предмет установления возможных очевидцев, а также личностей юных вандалов. Очевидно, что такое возможно только из-за некачественной работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, как в семьях, так и в учебных заведениях. В советские годы директор школы и классный руководитель сразу же лишились бы своих партбилетов и должностей. Но у нас на дворе демократия, как известно. Поэтому, когда выяснится, кто конкретно стоял за этой безобразной выходкой, в адрес школы полиция направит соответствующее представление для активизации не на словах, а на деле воспитательного процесса молодежи. А родителей, скорее всего, привлекут к административной ответственности за ненадлежащие воспитание собственных детей. Что касается самих «вундеркиндов», то их поставят на профучет, - рассказал в разговоре с «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

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