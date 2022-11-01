Свердловские медики ждут вас на обследования в рамках «зеленой субботы»

Заместитель главного врача по поликлинической работе ГАУЗ СО «ЦГКБ №24» Ирина Геннадиевна Ялаева

Что такое диспансеризация, какие обследования в неё входят и где можно записаться на медосмотр? Об этом мы говорим с заместителем главного врача по поликлинической работе ГАУЗ СО «ЦГКБ №24» Ириной Геннадиевной Ялаевой.

- Зачем вообще проходить диспансеризацию и что дает этот вид обследования?

- Диспансеризацию нужно проходить в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной смертности и инвалидизации населения. А также для выявления факторов риска, которые и приводят к развитию заболеваний. Диспансеризация нужна, чтобы сохранить здоровье.

- Почему важно проходить диспансеризацию молодым?

- Потому что беспокоиться о своём здоровье нужно заранее. Часто в молодом возрасте мы не обращаем внимания на первые признаки заболевания и игнорируем факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Это болезни системы кровообращения, сахарный диабет, хронические болезни органов дыхания, первые признаки новообразований. На самом деле раковые заболевания, нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь могут появиться и в 30 лет, и после 20-ти. Не надо думать, что есть заболевания, которые возникают только в старости. Профилактировать и лечить болезни на ранних стадиях намного проще и легче. Поэтому приучать себя следить за здоровьем нужно смолоду.

- Какие заболевания выявляются чаще всего во время диспансеризации?

- Чаще всего это заболевания системы кровообращения, самой «популярной» является гипертония. Также болезни органов пищеварения, сахарный диабет, болезни органов дыхания и злокачественные новообразования.

- Очень часто наши граждане жалуются, что у них нет времени, чтобы пройти диспансеризацию.

- Специально для работающего населения в больницах Свердловской области организованы «Зеленые субботы», а также продлена работа кабинетов профилактики в поликлиниках по средам в вечернее время, чтобы работающие граждане могли без записи, в порядке живой очереди прийти в поликлинику и пройти диспансеризацию или углубленную диспансеризацию за 1 день. Кроме того, мы объединили «Зеленую субботу» с работой «узких» специалистов и работой прививочных кабинетов. Также медики в рамках проекта «Добро на предприятие» выезжают на крупные предприятия, чтобы сотрудники без отрыва от производства могли пройти диспансеризацию.

- Где можно пройти диспансеризацию?

- Для того, чтобы пройти скрининг, нужно прийти в поликлинику по адресу проживания. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

- Почему важно пройти углубленную диспансеризацию после COVID-19?

- Углубленная диспансеризация предназначена для пациентов, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. Она выявляет отклонения в состоянии здоровья, которые развиваются на фоне постковида. Всех, кто переболел COVID-19, мы приглашаем на скрининг через кабинеты и отделения профилактики. Более того, мы работаем с крупными страховыми компаниями, которые подключаются к уведомлению граждан о возможности пройти диспансеризацию.

- Какие обследования входят в углубленную диспансеризацию?

- Первый этап углубленной диспансеризации включает – общий и биохимический анализы крови, сатурацию – определение уровня кислорода в крови, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию. Если пациент перенес среднюю или тяжелую степень коронавируса, то проводятся измерение Д-димер на свертывающую систему крови, рентгенография органов грудной клетки. На втором этапе проводится анкетирование, измеряется сатурация и делается УЗИ вен нижних конечностей, УЗИ сердца и компьютерная томография органов грудной клетки

- Какие обследования входят в обычную диспансеризацию?

- Диспансеризация проходит в два этапа. В первый этап входят анкетирование, общий анализ крови, ЭКГ, измерение веса, роста и индекса массы тела, внутриглазного и артериального давления, взятие мазка с шейки матки и цитологическое исследование, маммография у женщин, тест на онкологию предстательной железы у мужчин, исследование кала на скрытую кровь, выполняется эзофагогастродуоденоскопия на выявление рака пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки и проводится консультация у врача терапевта. Это весь спектр обследований, которые подбираются в зависимости от возраста и пола пациента. По результатам первого этапа терапевт проводит осмотр, определяет группу здоровья, группу диспансерного наблюдения и при наличии показаний направляет на второй этап диспансеризации.

На втором этапе, если выявлены какие-то функциональные нарушения, поражения или осложнения, пациента направляют к узким специалистам.

CПРАВКА

За 9 месяцев 2022 года в Свердловской области профилактические мероприятия прошли 628 902 человека.

Выявлено 365 676 случаев заболеваний.

Из них - заболевания системы кровообращения – 16 022.

- болезни органов пищеварения – 2 612.

- сахарный диабет - 1 412.

- болезни органов дыхания – 1 392 .

- злокачественных новообразований выявлено 903. Из них рак молочной железы составил – 24,4%, ободочной кишки – 9,7%, кожи – 10,7%, трахеи, бронхов, легкого – 9,1%, предстательной железы – 8,1%, желудка – 5,2%.

Автор текста: Ася ЯБОРОВА