13 февраля шесть десятков полицейских оцепили квартал, где жил Виктор Меньшиков. Фото: соцсети

Пенсионера из Среднеуральска Виктора Меньшикова освободили от уголовной ответственности. 13 февраля мужчина открыл стрельбу в собственной квартире и несколько часов держал в страхе весь район, угрожая вести огонь на поражение. К счастью, 68-летнего мужчину уговорили сдаться и задержали.

Как оказалось в тот день он схватился за охотничье ружье, чтобы застрелить тяжело больную супругу. Женщина несколько лет боролась с онкологией, а Меньшиков устал смотреть на страдания любимой. И принял самое тяжелое решение в своей жизни. Уже через два дня его арестовали, в суде пенсионер раскаялся и признал вину.

- Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов. Долгое время женщина тяжело болела, - рассказывал официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых. - В беседе со знакомыми ранее мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого.

Ружье Виктора Меньшикова. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Уголовное дело направили на рассмотрение в начале августа. Кроме убийства беспомощного Меньшикова также обвиняли в незаконном изготовлении оружия. Ему грозил пожизненный срок, но экспертиза пришла к выводу о его невменяемости.

- Виктор Меньшиков направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психологическую помощь в стационарных условиях общего типа. Решение не было обжаловано, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе суда Верхней Пышмы.

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