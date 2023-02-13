На Урале участник СВО отдал 100 тысяч на инвалидную коляску для мальчика

Мальчику гораздо удобнее в новой коляске. Фото: предоставила Екатерина Пайвина

Многодетная семья Пайвиных из Сухого Лога оказалась в отчаянном положении, потому что их шестилетнему сыну Илье с детским церебральным параличом нужна была коляска для прогулок.

Сумма в 150 тысяч рублей для этой семьи – неподъемная. Ведь у них четверо сыновей – младшему нет и года, а старшему только восемнадцать. Маме мальчика позвонил мобилизованный уралец Сергей и сказал, что решит вопрос с покупкой коляски для Ильи. И свое слово сдержал. «КП-Екатеринбург» поговорили с семьей Пайвиных и узнали, почему Сергей заинтересовался их проблемой.

ПОЛУЧИЛ ВЫПЛАТУ ЗА ТРАВМУ

Еще в декабре Сергей позвонил маме мальчика и сказал о том, что хочет помочь Илье и его семье. Сам он в то время вернулся на Урал из зоны спецоперации, так как получил травму.

- Фондам мы не писали, собирали деньги своими силами. Хотели взять коляску уже с рук на сайте объявлений. Нам тогда не хватало семи тысяч рублей. Сергей сказал, что получил выплату за травму и сейчас как раз на период реабилитации вернулся на Урал. Сергей объяснил, что делает пожертвования не впервые и просто захотел помочь нашей семье. В зону СВО Сергей ушел добровольцем, хоть он и сам папа троих детей, - рассказывает Екатерина Пайвина.

Семья рада, что их заметил Сергей. Фото: предоставила Екатерина Пайвина

Когда семье поступило 100 тысяч рублей, то они были удивлены, так как уже не рассчитывали, что смогут купить новую коляску. Тем более что работает у Пайвиных только папа. Да и существенные средства нужны на реабилитации, занятия со специалистами.

- На старой коляске Илья сползал вниз, заваливался и отсутствие нужной спинки, усугубляло сколиоз. Долго в такой не погуляешь, - вздыхает Екатерина. – В новой коляске Илье намного комфортнее. Он чувствует себя легче, и на прогулке находится дольше.

ПОЛУЧИЛ МЕДАЛЬ

На этом сюрпризы для семьи не закончилась. Сергей сам предложил устроить праздник ребенку.

- Сергей спросил, когда у Ильи будет День рождения. Я сказала, что 24 декабря. И тогда Сергей сказал: «Хочу вашей семье сделать подарок. Я оплачу аниматоров и праздник». Это было еще одно чудо для нас. Он и сам пришел нас поздравить, - продолжает многодетная мама Екатерина, - тогда мы и познакомились.

Сергей приходил в гости к семье. Фото: предоставила Екатерина Пайвина

Теперь, по словам Екатерины, Сергей уехал обратно в зону СВО. Семье Пайвиных он изредка, но отправляет приветы. Последний раз он выходил с ними на связь когда был в Костроме.

- У Сергея есть медаль Суворова за проявленную отвагу и мужество. Он получил ее еще осенью. Сам Сергей скромный, о своих добрых поступках не без смущения рассказывал. Мы очень благодарны Сергею за все, что он делает. Мы уже видим хоть небольшой, но положительный сдвиг состояния Ильи, - уверяет Екатерина.

Ранее, пятилетний мальчик Сева, который получил прозвище «камышловский победеныш» помог мобилизованным. Ребенок опустошил свою копилку, чтобы поздравить ребят в зоне СВО. Пусть это была скромная сумма в 590 рублей, но мальчик принес ее в пункт сбора помощи самостоятельно.

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