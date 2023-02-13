«А где трусики?»: солистка группы «Винтаж» вышла на сцену «бесстыжем» комбинезоне

Анна Плетнева взбудоражила зрителей своим выходом на сцену Фото: Алексей БУЛАТОВ

Солистка группы «Винтаж» поразила выходом на сцену на концерте Big Love Show – 2023 в Екатеринбурге. Главная «плохая девочка» страны Анна Плетнева вышла в полупрозрачном красном комбинезоне и вызвала у зрителей бурную реакцию.

- Она что без трусиков? Как так можно вообще!? - послышались возмущения из зала.

Наперебой им тут же последовали восторженные выкрики: «Ты просто богиня!», «Аня, мы тебя любим», «Самая лучшая!».

Горячие танцы от Анны Плетневой взбудоражили зрителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди зрителей нашли и те, кто был смущен выбором наряда Анны Плетневой, и те, кого восхитил ее образ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сама Плетнева призналась в любви поклонникам и заявила, что все этой жизни стоит делать из любви и ради любви.

- Только она и музыка способны сделать нас самыми счастливыми людьми, - заявила со сцены Анна.

Солистка группы «Винтаж» исполнила на Big Love Show – 2023 главные хиты «Ева», «Плохая девочка», «Москва» и «Знак Водолея».

Главная «плохая девочка» страны вышла в полупрозрачном комбинезоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

солистка группы «Винтаж» знаменита «голыми» выходами на сцену Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее в интервью «КП-Екатеринбург» Анна Плетнева рассказывала, почему всегда любила раздеваться на сцене, как ее чуть не задушил поклонник после концерта, секретах молодости в 44 года и готовности стать мамой в четвертый раз.

Группа «Винтаж» обрела звездную популярность в 2008 году. С хитами «Плохая девочка», «Ева» и «Одиночество любви» Анна Плетнева и Алексей Романоф годами били рекорды всех музыкальных чартов и собирали огромные залы. А в 2021 трек «Ева» неожиданно взлетел в TikTok, так что группа вновь обрела молодую аудиторию.

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