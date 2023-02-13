Бизнесмен из Екатеринбурга собрал грузовик гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Люди несли вещи и продукты неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу после разрушительного землетрясения в курортной стране, которое случилось в ночь на 6 февраля, бизнесмен из Екатеринбурга Сергей Колпащиков открыл пункт сбора гуманитарной помощи прямо у себя в офисе. Меньше, чем за неделю неравнодушные свердловчане заполнили продуктами и теплой одеждой два кабинета.

- В общей сложности, получилось больше половины КАМАЗа. Продукты питания – в одной комнате, вещи для детей и взрослых – в другой. Откликнулись, как руководители компаний, так и простые люди, пенсионеры. Одни привозили помощь, заполнив ими легковые автомобили, другие закупали теплые пледы и детскую одежду. Все приносили от души и сердца, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Сергей Колпащиков.

Изначально команда Сергея подразумевала, что после окончания сбора фура отправится до Казани. Уже там посылку должны были перехватить и отправить на самолете в зону бедствия. Но консульство Турции в Казани от идеи отказалась.

- Сейчас будем уточнять маршрут. Через Казань отправить груз не выйдет: в местном консульстве сказали, что все итак перегружено и наши вещи не влезут. Рассматриваем вариант доставки груза либо через Новороссийск, откуда доставят груз на пароходе, либо через Москву, - уточняет бизнесмен.

Сергей выделил два кабинета под гуманитарную помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что Сергей с помощниками объявлял о сборе лишь до 12 февраля, люди все равно продолжали приносить новые вещи и необходимые продукты даже под самый вечер воскресенья. Бизнесмен насчитал за субботу более 50-ти человек, которые пришли в пункт, как и на следующий день.

- Люди постоянно спрашивают, можно ли потом донести еще вещей, а будет ли открыт сбор снова. Остановить людей просто не получается, поэтому мы решили, что если наберется еще столько же, то просто отправим помощь в Сирию, которая тоже сильно пострадала от катаклизма, - рассказывает Сергей.

Жительница Екатеринбурга принесла вещи прямо перед отправкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вещи продолжают приносить даже во время сбора вещей на отправку. Жительница из Екатеринбурга успела внести свой вклад буквально за несколько минут до отправки. Елена привезла новые одеяла, детские и женские средства гигиены, говорит, что хотела отправить помощь и в Сирию.

Уральский предприниматель решил помочь пострадавшим в Турции, потому что в этой стране у него живет дочь, а также много друзей и знакомых. Оставаться в стороне он не смог.