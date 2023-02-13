Провинция Кахраманмараш наиболее сильно пострадала от землетрясения в Турции 6 февраля 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неделю назад, 6 февраля, в Турции и Сирии произошло одно из сильнейших за последние 100 лет землетрясений. Под завалами разрушившихся зданий оказались десятки тысяч человек. Многие из них погибли. Специалисты оценили магнитуду самых мощных подземных толчков в 7.8 единиц. В зону ЧП отправились спасатели из многих стран. Работают там и сотрудники МЧС России.

Тем временем в Свердловской области ученые заявили, что самые мощные подземные толчки, случившиеся 6 февраля в Турции, дошли и до Среднего Урала. Их зафиксировала наша сейсмологическая станция в поселке Арти, как и другие станции, расположенные по всему миру. Сегодня, 13 февраля, специалисты рассказали, стоит ли опасаться жителям Свердловской области землетрясения подобного тому, что произошло в Турции и Сирии.

Рядом с эпицентром землетрясения в Турции многие дома рухнули Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сейчас есть только общие оценки, - говорит заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков. - Но если говорить о сейсмическом районировании, то есть с какой периодичностью и насколько часто могут происходить землетрясения на той или иной территории, то для Свердловской области землетрясение магнитудой в 7 единиц может происходить раз в 5000 лет.

Истории известно три раза, когда на Урале происходили землетрясения в 6 единиц. Одно случилось в 1798 году неподалеку от Кунгура. Другое в 1914-м в районе Билимбая. Из-за него полопались стекла и потрескалась штукатурка на домах в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле. Третье землетрясение случилось в 2018 году в Челябинской области в районе Катав-Ивановска. По словам специалистов, у 20% жилых домов в районе землетрясения появились трещины на штукатурке на фасаде. Катастрофических же последствий, как в Турции, от подобных землетрясений ждать не стоит.

- Семибальное землетрясение приведет к заметным разрушениям в ветхих зданиях, - объясняет Денис Шулаков. – Но надо ли учитывать эту вероятность – вопрос открытый. Одно дело – повреждение на объектах повышенной ответственности вроде химического предприятия. Другое дело – осыпание штукатурки в жилом доме. Ситуация такая – Свердловская область по уровню сейсмического риска в пограничной зоне. И для особо ответственных объектов вроде химического предприятия или атомной станции уровень сейсмического риска закладывается при строительстве.

В зоне бедствия работают в том числе и спасатели МЧС России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты также рассказали, что наука до сих пор не может предсказывать момент начала землетрясения вплоть до суток. Именно поэтому в Турции 6 февраля оно застало многих врасплох.

- В Турции землетрясение магнитудой 7-7.5 баллов повторяется раз в 25 лет. В прошлый раз оно состоялось в 1999 году. Ожидалось, что снова оно произойдет в 2025 году, - говорит заведующий лабораторией сейсмометрии Института геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН Михаил Воскресенский. – Но пока нет методик, по которым можно было бы сказать, что на конкретной территории в определенный день произойдет землетрясение. Да, такое событие в Турции ожидалось, но где оно может произойти, ученые предсказать не брались.

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