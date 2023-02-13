Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает с 20 февраля

9 февраля стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга повысили до 33 рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В четверг, 9 февраля, Региональная энергетическая комиссия официально изменила стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга. С 32 рублей ее подняли до 33. Пока в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро мы платим по старому - 32 рубля. Сегодня, 13 февраля, в мэрии Екатеринбурга рассказали, чего ждать горожанам.
- Мы планируем с 20 февраля изменить тариф по разовым поездкам. С 1 марта изменится тарифная линейка по проездным билетам, - сказал заместитель Главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.
В мэрии напомнили, что в прошлый раз стоимость проезда в Екатеринбурге менялась год назад. Тогда в автобусах, троллейбусах и трамваях ее повысили с 28 до 32 рублей. В метро стоимость проезда не менялась и сохранилась на уровне 32 рублей.
Тариф по разовым поездкам изменится с 20 февраля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Сейчас экономическая целесообразность подсказывает, что тариф надо увеличивать, - отметил Алексей Бубнов. - Увеличивается он меньше, чем на уровень инфляции. Поэтому никаких проблем для горожан мы тут не видим.
О том, как изменятся тарифы на проезд по проездным билетам, в мэрии пока сказать не готовы – новая тарифная сетка еще не сформирована.
- Постановление окончательно не принято, но некоторые тарифные планы будут снижаться по стоимости, - сказал Алексей Бубнов.
Доходы, которые получат транспортные предприятия города от повышения стоимости проезда на 1 рубль, в первую очередь в мэрии планируют направить на повышение зарплаты водителям и кондукторам.
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