Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает с 20 февраля

9 февраля стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга повысили до 33 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 9 февраля, Региональная энергетическая комиссия официально изменила стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга. С 32 рублей ее подняли до 33. Пока в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро мы платим по старому - 32 рубля. Сегодня, 13 февраля, в мэрии Екатеринбурга рассказали, чего ждать горожанам.

- Мы планируем с 20 февраля изменить тариф по разовым поездкам. С 1 марта изменится тарифная линейка по проездным билетам, - сказал заместитель Главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

В мэрии напомнили, что в прошлый раз стоимость проезда в Екатеринбурге менялась год назад. Тогда в автобусах, троллейбусах и трамваях ее повысили с 28 до 32 рублей. В метро стоимость проезда не менялась и сохранилась на уровне 32 рублей.

Тариф по разовым поездкам изменится с 20 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас экономическая целесообразность подсказывает, что тариф надо увеличивать, - отметил Алексей Бубнов. - Увеличивается он меньше, чем на уровень инфляции. Поэтому никаких проблем для горожан мы тут не видим.

О том, как изменятся тарифы на проезд по проездным билетам, в мэрии пока сказать не готовы – новая тарифная сетка еще не сформирована.

- Постановление окончательно не принято, но некоторые тарифные планы будут снижаться по стоимости, - сказал Алексей Бубнов.

Доходы, которые получат транспортные предприятия города от повышения стоимости проезда на 1 рубль, в первую очередь в мэрии планируют направить на повышение зарплаты водителям и кондукторам.

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