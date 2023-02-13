Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области с 13 по 17 февраля 2023 года

Во второй половине недели уральские синоптики ждут снег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские синоптики предупреждают о том, что на Средний Урал возвращаются морозные температуры. Во второй половине недели температура воздуха станет ниже, ожидается снег.

- В ближайшие дни погода существенно не изменится: небольшой снег вероятен лишь в отдельных районах. Температура ночью -9... -14 градусов; на севере Свердловской, юге Челябинской, Курганской областей - до -20 градусов, днем -3... -8 градусов, - сообщает главный метеоролог Уральского управления гидрометцентра Галина Шепоренко. - В конце рабочей недели (17 февраля) на территорию Челябинской, Курганской областей переместится циклон с Поволжья. 17-19 февраля снег ожидается на Южном Урале, 19-20 февраля немного осадков перепадет и южным районам Свердловской области.

Синоптик Алексей Пулин добавляет, что к концу недели впервые с середины января температура воздуха может опуститься ниже климатической нормы.

С 16 по 20 февраля ночью синоптики ждут -14... -19 градусов, при прояснении - до -23 градусов, днем -5... -10 градусов.

Погода в Свердловской области 13 февраля будет стабильной: днем - от -4 до -9 градусов в зависимости от муниципалитета, переменная облачность. В Екатеринбурге 13 февраля погода будет чуть теплее: от -3 до -5 градусов по Цельсию. Ветер будет юго-западным и южным до 8 метров в секунду.

Погода в Екатеринбурге 14 февраля будет теплой: ночью - до -8 градусов, а днем всего лишь -2 градуса по Цельсию. В ночь на 15 февраля в Екатеринбурге до -19, днем начнется похолодание. Температура воздуха днем 15 февраля достигнет -6 градусов, ночью – до -14. 16 февраля погода в Екатеринбурге будет чуть ниже нормы: днем - до -7 градусов, ночью - до -14 градусов, прогнозируется небольшой снег. 17 февраля 2023 года в Екатеринбурге будет снежно, температура воздуха достигнет -8 градусов.