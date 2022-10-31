Оскар Кучера раскрыл горькую правду о Максиме Галкине*

Максим Галкин сбежал из России в конце февраля Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Оскар Кучера высказал честное отношение к сбежавшему из России Максиму Галкину. В интервью «КП-Екатеринбург» актер предположил, что мужа Аллы Пугачевой скоро все забудут.

- Я испытываю разочарование от того, что многие известные люди говорят, покинув Россию. Но я думаю, что эти артисты просто забудутся, и все. Может, кто-то и вспомнит, что был такой талантливейший человек Максим Галкин*... Жалко. Я относился к нему с огромным уважением... Но не наш человек оказался. Прямо страшно даже это говорить, - заявил Оскар Кучера.

В интервью шоумен также рассказал, почему считает действия Зеленского катастрофой, о помощи нашим бойцам, зачем уговаривает жену отпустить его на Донбасс.

Напомним, объявленный иностранным агентом Максим Галкин сбежал из России в конце февраля. С тех самых пор пятый муж Аллы Пугачевой дает зарубежные концерты, в которых высказывается против спецоперации и критикует своих бывших коллег по шоу-бизнесу.

К слову, многие известные персоны высказались по поводу происходящего с Галкиным. Светская львица Мария Погребняк обвинила шоумена в ненависти к россиянам.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов

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