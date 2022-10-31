Куда сходить в осенние каникулы 2022 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенние каникулы 2022 в Екатеринбурге проходят с 31 октября по 6 ноября. В 2022 году для школьников первая осень без самоизоляций и длительных дистантов. Наконец-то ребенок может посещать досуговые центры и культурные учреждения. «КП-Екатеринбург» подготовила список мероприятий и городских лагерей для родителей, которые озадачены вопросом, как занять своего школьника в первую неделю ноября в Екатеринбурге.

ГОРОДСКИЕ ЛАГЕРЯ 2022 В ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

«Экоцентр» Дворца молодежи

Осенние каникулы-2022 для школьников в Екатеринбурге могут быть полезными и интересными, если ребенок проведет их в непривычной и интересной для себя обстановке.

Так, специально для осенних каникул в Екатеринбурге «Экоцентр» разработал две программы для школьников разных возрастов.

Дети от 7 до 11 лет могут посетить на осенних каникулах программу «Экопрофессии будущего». Ребята узнают больше о профессиях ситифермер, эколог-урбанист, биотехнолог, рециклинг-технолог, специалист в сфере рециклинга одежды. Самое интересное, что дети будут изучать эти профессии не только в самом центре, но и, выезжая в лучшие научных лаборатории Екатеринбурга, посещать лаборатории и эксперименталиумы, коммуникационные и креативные игры. Через 5 дней младшие школьники будут презентовать собственные и групповые проекты по одной из выбранных профессий.

Школьники от 12 до 17 лет создадут проект «Умный город». Каждый участник выберет самое интересное направление для себя. Среди них проектирование городских пространств, создание общественных фестивалей, дизайн социальной среды, умная архитектура и энергетика, экономика zero-waste и бизнес, биотехнологии, экологистика и транспорт.

Дети будут получать трехразовое питание, поэтому родители с жестким рабочим графиком могут не переживать о том, что нужно будет отпрашиваться, чтобы забрать и отвезти школьника до дома.

Телефон для связи: +7 904 548 3137

Адрес: ул. Ясная, 5

Каникулы с «Полосатым котом»

Каникулы с «Полосатым котом» разовьют в ребенка творческие способности. Каждый день школьники будут проходить по два мастер-класса в рисовании, скетчинге, валянии и других творческих направлениях.

День в студии начинается с 9 часов утра. Днем ребята гуляют, утром и вечером они посещают занятия по изобразительному искусству. В конце каникул для них устроят полосатую вечеринку.

Лагерь будет интересен для детей от 7 до 14 лет. Такая программа может быть интересна на осенних каникулах для школьников любых возрастов.

Телефон для связи: 8 (343) 328 42 28

Адрес: Верх-Исетский бульвар, 15, ул. Волгоградская, 222, ул. Циолковского, 34

«Луна» для младших школьников

В развлекательном центре «Луна» подготовили развлечения для детей от 6 до 11 лет. Этот вариант интересен на каникулы для младших школьников.

Дети будут качаться на качелях, прыгать на батутах, бегать по лабиринтам, играть в боулинг, дартс, баскетбол, делать поделки из «Лего» и посещать творческие мастер-классы, а также кулинарные занятия. Также их ждут катания на коньках, вечеринки, просмотры фильмов и мультфильмов.

Детей будут кормить три раза в день, занятия будут продолжаться с 8:00 до 18:00.

Телефон для связи: +7 912 045 99 45

Адрес: Сибирский тракт, 34Б

Стоим на ушах

Дети от 5 до 12 лет могут провести осенние каникулы в Екатеринбурге в городском лагере «НаУшахСтояние». Занятия будут продолжаться с 8:30 до 18:30, в ребят будут кормить трижды в день.

За неделю школьники узнают больше об экологии, ежедневно гулять в парке Морозова, учиться творчеству на мастер-классах, участвовать в квестах и соревнованиях. Дети научатся ставить спектакли и снимать мультфильмы.

Телефон для связи: +7 982 697 95 14

Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, 126

МУЗЕИ

Музеи – это традиционно одни из самых активных организаторов досуга для детей. Осенние каникулы в 2022 году не стали исключением: всю неделю в городе будет проходить фестиваль музейных путеводителей «Время открытий».

Чтобы стать участником фестиваля, ребенку нужно прийти в любой из музеев, которые уччаствуют в фестивале. Там он получит путеводитель фестиваля и диплом участника. Дальше школьник может пройти маршрут и получить наклейки от музея. По заданию в течение недели школьник старается пройти как можно больше маршрутов и набрать как можно больше наклеек на своем дипломе. Активные участники фестиваля получат фирменные значки.

В Екатеринбурге в фестивале участвуют: Водонапорная башня на Плотинке, «Эрмитаж-Урал», «Ельцин-центр», «Дом Метенкова», Музей наивного искусства, Музей Эрнста Неизвестного, Дом Поклевских-Козелл, Центр «Гамаюн», Центр истории камнерезного искусства имени Денисова-Уральского, Музей истории Екатеринбурга, Музей природы Урала, Музей истории и археологии Урала

Также заложен маршрут по улицам Екатеринбурга «Мечта об идеальном городе».

ТЕАТРЫ

Сходить 1 ноября в Детскую филармонию на постановку «Дубровский». Мюзикл включил в себя музыкальные номера в жанрах неоклассики и R'n'B, рок и поп-музыке. Спектакль с успехом прошел в Симферополе, Оренбурге, Новосибирске, Минске.

Начало представления в 14:00 и 18:30.

Адрес: ул. 8 Марта, 36

В театре кукол 2 ноября покажут спектакль «Кукла. Блокадная история». Постановка расскажет школьникам о тяжелом времени для нашей страны – Великой Отечественной войне и о трагических днях в жизни Ленинграда.

Спектакли пройдут в 11:30 и в 14:00.

Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, 134

3 ноября в Екатеринбурге школьника можно сводить на спектакль по школьной программе на основе романа «Мастер и Маргарита» Булгакова. Постановку создали в Свердловском театре драмы.

Спектакль начинается в 18:30.

Адрес: Октябрьская площадь, 2

Во Дворце молодежи 4 ноября в Екатеринбурге для детей пройдет мюзикл «Холодное сердце. Зачарованный лес». Постановка создана по мотивам популярного детского мультфильма «Холодное сердце 2».

На сцену выйдут актеры московского и санкт-петербургского театров мюзикла. Сцена украшена зрелищными объемными декорациями, созданными на основе современных технологий.

Начало представления: 13:00.

Адрес: пр. Ленина, 1