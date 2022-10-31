Погода в Екатеринбурге в ноябре 2022: мокрый снег и несколько «дней жестянщика»

Снег выпал в Екатеринбурге 31 октября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 31 октября екатеринбуржцы увидели на улицах города снег. Погода 31 октября в Екатеринбурге будет снежной и приятно морозной. Ранее синоптик Алексей Пулин рассказал, что на Урал двигается циклон, что и вызвало установление временного снежного покрова.

В Свердловской области также будут идти снег и дожди, а на всех дорогах Среднего Урала будет гололедица. Ноябрь станет месяцем, когда в регионе наконец установится снежная погода. По ночам будет идти снег, утром – мокрый снег, а днем его будет сменять дождь.

По информации уральского представительства гидрометцентра днем 31 октября в Свердловской области будет от -1 до +4, ночью от 0 до -5. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. В Екатеринбурге будет продолжаться мокрый снег, небо будет облачным, ветер также теплый, как во всем регионе.

Екатеринбург в последний день октября встал в пробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОГОДА В НОЯБРЕ 2022 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Погода 1 ноября в Екатеринбурге и Свердловской области предполагает небольшие осадки местами и гололед в некоторых муниципалитетах региона. Ветер будет южным, температура воздуха от +1 до +6 днем и от +2 до -3 ночью. В Екатеринбурге погода будет той же, но ветер сильнее – от 6 до 11 метров в секунду.

2 ноября в Екатеринбурге и Свердловской области будет сильный снег, мокрый снег, дождь и гололед на городах. В Екатеринбурге осадки будут небольшими.

3 ноября в Екатеринбурге будет снег с дождем, днем +1 - -1, ночью 0 - -1.

4 ноябре в Екатеринбурге погода не порадует горожан в честь праздника: на столбиках термометров будут те же 0 градусов, ночью – до -2. И снова снег и мокрый дождь.

Метеорологи предполагают, что и в середине ноября днем уральцы будут видеть снег с дождем, а ночью минусовые температуры будут приводить к гололедицам на дорогах.

Ранее главный синоптик региона Галина Шепоренко рассказала «КП-Екатеринбург», что хоть в Свердловскую область и придет зима, но небольшие похолодания будет часто сменять оттепель.