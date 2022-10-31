В Ивделе во дворе дома застрелили восьмимесячного щенка

Все случилось ранним утра 30 октября. Фото: Федор Александров в группе "Подслушано Ивдель"

В Ивделе на севере Свердловской области неизвестные застрелили лайку во дворе частного дома. Хозяин написал заявление в полицию.

Все случилось ранним утра 30 октября. Одним выстрелом живодер убил 8-месячную лайку, а затем скрылся с места преступления. Из какого оружия стреляли тоже пока неизвестно: для этого надо сделать вскрытие и провести экспертизу.

- Сейчас начинают розыск, есть, конечно, предполагаемые преступники – это соседи, на которых мы и думаем. Но опять же, слова к делу не пришьешь. Собаку нужно вести на вскрытие, которое делают в Екатеринбурге. Нужно официальное заключение, на основании его можно будет проводить какие-то действия. Выстрел был сделан предположительно из мелкокалиберного карабина, а пуля попала в правую сторону собаки, - рассказывает «КП Екатеринбург» хозяин лайки Чуи Федор Александров.

Заявление писалось не только из-за убийства собаки, ее хозяин теперь опасается за жизнь и здоровье своих близких.

- Если он смог застрелить собаку, то он может попасть в кого-то из моих детей. Чем руководствовался человек, который стрелял, я не понимаю, - делится переживаниями Федор.

Между соседями хозяина не было ссор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хозяин убитой собаки уверен, что пулю надо будет отправлять на баллистическую экспертизу, чтобы определить из какого ружья был выстрел. Хоть он и думает, что на стрельбу решился кто-то из соседей, злобы с их стороны он не замечал.

- Не припомню, чтобы с соседями были конфликты. Я здесь приобрел дом совсем недавно. Люди тут живут взрослые, лет по 70, могут затаить обиду и на какой-то кустарник. Может собака на кого-то залаяла, кто-то воспринял адекватно, кто-то просто взял ружье и пошел стрелять, - считает Федор Александров.

Чуе было всего восемь месяцев. Щенок лайки успел пережить долгое восстановление после перелома одной из лап. Она застряла в заборе из-за чего лапка была травмирована. Хозяин домашнего питомца рассказывает, что у нее только начали проявляться охотничьи повадки, характерные для ее породы.

- Она у нас пока была, скажем так, дурындой, потому что возраст такой. Не раз мы возили ее в клинику Екатеринбурга, намучились много, потратили много денег на лечение. А сейчас снова повезем в Екатеринбург, но уже на вскрытие, - рассказывает Федор.

До этого на Урале общественность будоражил другой живодер. В Михайловске жители жалуются на мужчину, который расстреливает их питомцев. Они прибегают к хозяевам окровавленными, а в их телах находят пули. Но застать самого живодера с оружием в руках хозяевам бедняг еще ни разу не удалось. Случаи издевательств над животными происходят в одном частном секторе.