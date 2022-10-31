Уралец, добравшийся на плавучем доме до Каспия, готовится к новому странствию в Гималаи

Путешественник разобрал свой плот и улетел в Санкт-Петербург. Фото: предоставил Данил Сухоруков

Тагильчанин Данил Сухоруков еще в конце мая отправился в путешествие с берегов Усть-Утки до Каспийского моря. Для этого странствия он даже специально построил плавучий дом под свои потребности. Преодолеть этот непростой путь мужчина смог за 145 дней. «КП-Екатеринбург» поговорили с Данилом Сухоруковым о том, что он планирует делать после финиша.

ПАЛАТКА ПОКРЫВАЛАСЬ ЛЬДОМ

Как отмечает путешественник, его путь завершился довольно благополучно. Но преодолевать серьезные трудности все же приходилось – встречный ветер замедлял ход его плавучего дома. Скоротать время в пути мужчине помогала музыка, ведь он музыкант. Данил предусмотрительно взял с собой на плот барабан Джембе.

На катамаране есть все, что нужно путешественнику. Фото: соцсети Данила Сухорукова

- Плохая погода, сильный ветер. В последний день путешествия я ночевал в палатке, проснулся утром, а она вся покрылась льдом. Но у меня была мотивация доплыть до конца и я смог это сделать. По моим ощущениям, все путешествие прошло, как один день. Я финишировал 23 октября в поселке Вышка, это крайняя точка в дельте Волги. После нее начинается Каспийское море. У меня заготовлен музыкальный материал, который я записывал в пути, со временем выпущу что-нибудь интересное, - рассказал Данил Сухоруков.

Завораживающие виды вдохновляли Данила. Фото: соцсети Данила Сухорукова

На веслах Данил преодолел расстояние около трех тысяч километров. Свое самодельное сооружение Данил разобрал и оставил у приятелей. Они пообещали ему, что пришлют катамаран транспортной компанией, если это будет нужно. Кстати, во время отважного сплава Данил сумел прославиться, и местные музыканты пригласили его для записи клипа.

- На меня вышел саратовский музыкант Володя Каспий. Он предложил совместно спеть песню «Моя Волга». Я с радостью принял это предложение. Мы записали клип на новом пляже Саратова. Можно сказать, что он сочинил гимн Волги. Вообще за время путешествия я встретил много интересных людей, - отмечает путешественник.

Путь Данила начался еще в мае. Фото: соцсети Данила Сухорукова

Странник говорит, что заготовленный чемоданчик с лекарствами на время сплава ему не понадобился.

НА ЛОШАДЯХ ДО ГАМАЛАЕВ

После непродолжительного отдыха, путешественник из Нижнего Тагила улетел в Санкт-Петербург к друзьям. Здесь он планирует подыскивать работу на конюшне, чтобы изучить все тонкости ухода за жеребцами. Эти знания и навыки пригодятся ему для будущего путешествия.

- Понимаю, что эта работа не в самых приятных условиях. Но мне надо разобраться, как и чем кормить лошадей. Научусь понимать, когда им нужен отдых. Да и вообще буду знать, как подружиться с животными. После того, как получу достаточный опыт, отправлюсь из Казахстана в Северную Индию на лошадях, - рассказал Данил.

Даже пушистый друг не побоялся странствий. Фото: соцсети Данила Сухорукова

Так, на скакунах Данил Сухоруков хочет добраться до Гималаев. Его новое странствие охватит Тянь-Шань, Памир, Гиндукуш, Каракорум. У Данила есть еще одно желание – записать этническую музыку.

- Хочу собирать оригиналы этнической музыки, чтобы часть из них использовать для написания музыки. Другую часть я хочу отправить специалистам, которые изучают фольклор. Эта музыка сильно отличается от обычной, у нее особая ритмика и мелодическая составляющая, - подчеркнул музыкант.

На плоту он преодолел почти 3 тысячи километров. Фото: соцсети Данила Сухорукова

Свой гид по путешествию Данил составлять пока не желает. Но с другими путешественниками он охотно делится опытом и отвечает на вопросы подписчиков. Бюджет своего странствия он не подсчитывал. Приятели и знакомые иногда помогают Данилу финансово, но сам он рассчитывает только на свое трудолюбие.

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