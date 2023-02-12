На Тюменском тракте произошло ДТП с участием автобуса и легковых автомобилей

На трассе столкнулись автобус и два автомобиля. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

Днем 12 февраля на Тюменском тракте в Свердловской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, иномарки и отечественного автомобиля «Волга». Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».

Движение на проезжей части сейчас затруднено. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

В аварии пострадали два автомобиля. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

- Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место происшествия, обстоятельства ДТП устанавливаются, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.