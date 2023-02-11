Вставлял ветки с мефедроном в сугробы: в Екатеринбурге задержали «закладчика-флориста»

У 35-летнего мужчины нашли 18 веток с мефедроном. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого сбыте наркотиков в крупном размере. При помощи малярного скотча мужчина прикреплял пакетики с мефедроном к веткам от дерева. Его на территории Чкаловского района заметили сотрудники полиции.

- Гражданин производил какие-то манипуляции около металлического забора возле дома № 90 по улице Чайновского, ограждающего территорию двора, при себе у него была спортивная сумка. Заметив патрульную машину, подозреваемый засуетился, попытался избавиться от сумки и скрыться, но был задержан, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В спортивной сумке у мужчины нашли 18 веток с прикрепленным к ним наркотическим веществом. К каждой был примотан пакетик весом примерно около грамма.

Мужчину заметили задержали сотрудники ППС. Фото: УМВД по Екатеринбургу

- Как оказалось, предприимчивый сбытчик распространял свой товар, просто вставляя ветки в сугробы, по всей видимости, имитируя естественную растительность. Затем он фотографировал место и отправлял фото вместе с координатами покупателю. В телефоне задержанного полицейские обнаружили соответствующие данные, - дополнили в полиции.

35-летний мужчина был заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Уральцу грозит до 20 лет лишения свободы.

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