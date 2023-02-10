В Березовском полицейские разыскали вора инвалидной коляски у девочки, страдающей ДЦП

Пропажу дорогостоящего средства передвижения семья обнаружила 10 февраля. Фото: соцсети Людмилы Архановой

В Березовском полицейские по горячим следам раскрыли вопиющую кражу инвалидной коляски у 10-летней девочки, страдающей ДЦП. Пропажу дорогостоящего средства передвижения семья обнаружила 10 февраля утром, когда спускалась по подъезду.

В этом доме семья живет последние три года. Инвалидную коляску родители оставляли в подъезде с весны прошлого года, и до этих пор она никого не интересовала.

- Я шла на прием к врачу с младшей дочкой на руках. Увидела, что в подъезде нет Катюшиной коляски. Я была просто ошарашена! Обычно, к нашей семье и моей дочке всегда было хорошее отношение, все стараются помогать. А тут нас просто оставили без возможности передвижения… Не могла представить, что с нами может случиться такое. Сразу стала списываться с соседями, обратилась в полицию с заявлением, рассказывала Людмила Арханова.

Женщину вместе с коляской на служебной машине доставили прямо к подъезду дома. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Полицейские оперативно приступили к поискам злоумышленника, вскоре под подозрение попал 45-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом.

- В настоящее время охотник за чужими колясками содержится под стражей, он раскаялся, дал признательные показания и принес извинения потерпевшей. Похищенный предмет ухода за ребенком уже возвращен законной владелице. Женщина со слезами на глаза поблагодарила представителей МВД и назвала их волшебниками, - сообщил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Задержанного проверяют на причастность к другим ранее совершенным преступлениям. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

По его словам, женщину вместе с коляской на служебной машине доставили прямо к подъезду дома, так что в ближайшее время женщина сможет гулять на свежем воздухе с ребенком.

- А вот задержанного проверяют на причастность к другим ранее совершенным преступлениям на территории района. По итогам начавшейся работы будет принято процессуальное решение. Это может быть статья 158 УК РФ «Кража», за что и был судим подозреваемый, - добавил полковник Горелых.