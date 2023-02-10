С 2022 года в регионе становится все больше животных, заболевших бешенством

В Екатеринбурге карантин по бешенству объявили из-за зараженной вирусом бездомной собаки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты в области ветеринарии уверены в том, что в 2023 году в Свердловской области будет все больше животных, заразившихся бешенством. Причина в том, что заболевание является цикличным и с 2022 года растет. Эксперты рассказали, что должны знать уральцы во время вспышки заболевания бешенством у животных в Свердловской области.

Бешенство в Свердловской области в 2023 году: врачи ждут пик заболеваний

- Бешенство - это цикличное заболевание. В 2016 году было зарегистрировано порядка 70 случаев, затем отмечался спад. Он продолжался до 2021 года – тогда было выявлено 9 случаев заражения. В 2022 году было 28 случаев. С начала 2023 года их уже 8. Семь животных были дикими. Также вирус был обнаружен у собаки без хозяина в Екатеринбурге, ее тело обнаружили в городе и проверили на заболевание. Видим, что в регионе сейчас пошел пик и число зараженных будет расти, - прогнозирует директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

При этом уральцы отмечают, что дикие животные стали чаще выходить к людям из лесов.

- Дикие плотоядные животные опасны – это лисица обыкновенная, енотовидная собака, волки и прочие. Обращения граждан о том, что дикие животные стали чаще выходить на окраины, участились. С чем связано сказать сложно: никто не фиксировал снижение кормовой базы в лесу. На Урале города окружены лесами – естественной средой обитания для животных. Люди производят много бытовых и пищевых отходов, которые привлекают диких животных запахами. Из любопытства выходят из леса молодые особи в возрасте до года, - говорит директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

Сейчас в Свердловской области объявлен карантин по бешенству в Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга, Полевском, Белоярском городских округах и Байкаловском районе Свердловской области.

Что делать, если увидел дикое животное

Александр Кузнецов предупреждает, что подходить к дикому животному ни в коем случае нельзя. Если вы увидите неподалеку от себя лисицу или другое дикое животное, нужно позвонить по номеру 112 и назвать координаты места. Если вы попытаетесь подойти к зверю, накормить его, сделать запоминающееся селфи, то лесной житель может перепугаться и наброситься на вас в попытке защититься.

- После каждого сообщения специалисты выезжают на место и обязательно оставляют там препараты для вакцинации зверей от бешенства. Препараты находятся в капсуле, а капсулу помещают в питательную «котлету». Когда животное ее съедает, то получает прививку от заболевания, - поясняет Евгений Трушкин.

Как понять, болеет ли собака, кошка или другое животное бешенством

Евгений Трушкин сообщает, что о том, что животное болеет, можно догадаться по его поведению. Нужно насторожиться, если у зверя резко меняется настроение от ласки к неконтролируемой агрессии. У больных животных есть водобоязнь. У них происходит обильное выделение слюны, а температура тела повышена. При обнаружении симптомов у бездомной собаки, кошки или дикого зверя, нужно быть очень осторожным и соблюдать максимальную дистанцию.

Можно ли не ставить прививку от бешенства домашнему коту, который не выходит на улицу

Вердикт экспертов единогласен: при объявлении карантина по бешенству вакцинацию следует провести всем домашним животных. Дело в том, что даже если ваш питомец не оказывается на улице, он может встретиться с мышью или крысой, которые также являются переносчиками заболеваний. В практике специалистов есть случаи, когда заражения происходили именно таким способом.

Конечно, врачи не могут обязать хозяина провести вакцинацию, но они проводят объяснительные беседы о том, что заболевание смертельно опасно и человек должен ответственно относиться к своим домашним животным. Вакцина и сама вакцинация являются бесплатными.

Где можно поставить прививку от бешенства животному

В Екатеринбурге первый пункт вакцинации от бешенства находится по улице Красноуральской, 2, телефон +7 (343) 300 84 00. Второй пункт - в переулке Дунитовый, 42, телефон +7 (343) 363 33 58.

Пункты вакцинации работают с 9 часов утра до 5 часов вечера.

Когда человек заболеет бешенством после укуса зараженного животного

Специалисты подчеркивают, что вирус бешенства передается через слюну. Кровь зараженного животного не представляет опасности. Укус опасен именно тем, что в кровь человека со слюной попадает вирус бешенства. Также опасность может возникать, если животное облизало, к примеру, руку человека, на которой была рана. Через порез вирус из слюны перенесется в кровь, а по кровотоку – в головной мозг.

- Чем ближе укус окажется к голове, тем быстрее вирус попадет в головной мозг, тем быстрее разовьется заболевание, - предупреждает Трушкин.

Можно ли избежать бешенства после укуса животного

Пострадавший должен немедленно обратиться в ближайшие травмпункт. Там его осмотрят врачи, введут гаммо-глобулин или вакцину, чтобы избежать опасных последствий.

Когда в Свердловской области снимут карантин по бешенству

В Екатеринбурге карантин длится до 16 марта. Директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин сообщает, что в аппарате губернатора Свердловской области уже готовится распоряжение о снятии карантина. Пока ситуация в регионе остается спокойной.

Чтобы заболевших животных в регионе было как можно меньше, в 2023 году уральцы попросили федеральный центр выделить им не 600 тысяч доз вакцин от бешенства для диких животных, как обычно, а 900 тысяч доз. Если заявку одобрят, то специалисты смогут охватить вакцинацией максимально большое число диких зверей-переносчиков бешенства.