В Березовском у 10-летней девочки с ДЦП украли инвалидную коляску

Временную коляску Кате передадут жители. Фото: соцсети Людмилы Архановой

В Березовском из подъезда на Театральной, 19, пропала инвалидная коляска, на которой передвигалась 10-летняя девочка Екатерина, страдающая ДЦП. Пропажу многодетная семья обнаружила утром, когда спускалась по подъезду. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала мама девочки Людмила Арханова.

В этом доме семья живет последние три года. Инвалидную коляску родители девочки оставляли в подъезде с весны прошлого года, и до этих пор она никого не интересовала.

- Я шла на прием к врачу с младшей дочкой на руках. Увидела, что в подъезде нет Катюшиной коляски. Я была просто ошарашена! Обычно, к нашей семье и моей дочке всегда было хорошее отношение, все стараются помогать. А тут нас просто оставили без возможности передвижения… Не могла представить, что с нами может случиться такое. Сразу стала списываться с соседями, обратилась в полицию с заявлением, - говорит Людмила Арханова.

Екатерина - старшая дочка в семье. Фото: соцсети

Попутно мама обратилась в Фонд социального страхования, чтобы получить другую коляску. С женщиной уже переговорили и взяли у нее необходимые документы для этой процедуры. Безучастными не остались и простые жители.

- В «двушке» нашей не так просторно. Есть много средств реабилитации, и коляску мы привыкли оставлять в подъезде. Ко мне обратились жители, которые сказали, что у них есть инвалидная коляска. Они готовы нам ее предоставить уже сегодня. Со временем мы получим новую от государства. Иначе нам никак не выбраться с Катюшей из дома. Коляска – мои вторые руки. Сейчас Катя сидит дома с бабушкой, - рассказала мама девочки.

Женщина сразу после пропажи обратилась к полицейским. Фото: предоставила Людмила Арханова

Кстати, Екатерина – старшая дочка. Всего в семье воспитывается четверо детей. Похищение вызвало негодование соседей, которые уже строят догадки о предполагаемом похитителе.

- Мне сказали, что они видели пьяного мужчину, выходящего из подъезда с инвалидной коляской. Это было около 19:20, - говорит Людмила.

Полицейские из отдела МВД Березовского по адресу Исакова, 5, получили заявление женщины. В настоящий момент они проверяют информацию о краже.

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