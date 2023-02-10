«Кахраманмараш остается без света и топлива»: стоматолог из России, пережившая землетрясение, рассказала, что происходит в Турции

Многие здания рядом с эпицентром землетрясения были полностью разрушены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Турции продолжается спасательная операция после одного из самых разрушительных землетрясений, случавшихся за 100 лет. Сегодня, 10 февраля, стало известно, что под завалами найдены тела двух россиян. А всего же количество жертв землетрясения превысило 18 тысяч человек.

На протяжении недели подземные толчки повторялись. О том, с чем пришлось столкнуться жителям Турции в последующие дни, «КП-Екатеринбург» рассказала россиянка Яна, которая уже шесть лет живет в Турции с мужем и детьми. Они с супругом стоматологи и живут в провинции Кахраманмараш, наиболее пострадавшей от землетрясения из-за близости эпицентра.

В зону бедствия прибыли спасатели МЧС России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник утром Яна с родными проснулись от того, что их дом стало трясти – со стен отлетела плитка, окна открылись. После того как первые толчки прекратились, они спустились с 11-го этажа и уехали из города на машине. В этот момент они увидели истинный масштаб разрушений – многие жилые дома сложились, как карточные домики. Теперь, по словам Яны, вернуться в город стало сложно.

- Помощь в наш город только начала приходить, людей не хватает, - рассказала «КП-Екатеринбург» Яна. - Сейчас около 100 тысяч человек работает в спасательной операции. Но этого мало. Кахраманмараш остается без света и топлива. Еды нет. Въезд туда закрыт для обычных машин из-за вероятности повторного землетрясения.

Количество жертв землетрясения превысило 18 тысяч человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Яны, для тех, кто остался без жилья, в Турции сделали бесплатным проживание в отелях и гостиницах Анкары, Антальи и Мерсина.

- Но до этих отелей сложно добраться, так как многие дороги разрушены, - объясняет Яна. Добавим, что в спасательной операции принимают участие и сотрудники МЧС России. Они участвуют в разборе завалов, спасают из-под бетонных плит выживших граждан Турции.

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