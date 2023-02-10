Подельников задержали в сентябре 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд отменил приговор бывшему участковому из Первоуральска Александру Хусаинову и его другу Александру Глазкову, которые ранее были признаны виновными в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе суда.

- Суд апелляционной инстанции отменил приговор и направил дело в Первоуральский городской суд на новое рассмотрение другим составом суда, - пояснили в Свердловском областном суде.

Хусаинова и Глазкова задержали в сентябре 2021 года. По версии следствия, 25 числа мужчины заманили школьницу в квартиру, где надругались над ней. В качестве предлога они попросили девочку помочь с уборкой. Вечером того же дня потерпевшая подошла к полицейском патрулю и рассказала о случившемся.

Александр Хусаинов проработал в полиции чуть больше года. Фото: соцсети

Участковому были предъявлены обвинения по статьям 131 УК «Изнасилование» и 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Помимо прочего Глазкова, работающего помощником машиниста, уличили в угрозе убийством. Прошлой осенью Александра Хусаинова приговорили к 16 годам годам лишения свободы в колонии строгого режима, его подельника - к 20 годам заключения.

- Теперь бывший участковый надолго отправится в места лишения свободы, при условии, конечно, если приговор вступит в законную силу. Дорога в систему МВД для него теперь навсегда закрыта, - рассказывал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Кроме того, шесть руководящих сотрудников привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Одному объявлен выговор, другим - неполное служебное соответствие, что является самым суровым дисциплинарным наказанием в полиции, за исключением увольнения.

В Следственном комитете отмечали, что в ходе расследования было допрошено более 30 свидетелей.

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