Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на 10-12 февраля 2023 года

Зима уходит из Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области вновь станет теплой. В некоторых районах температура воздуха достигнет 0 градусов.

- В пятницу на Среднем Урале сохранится теплая погода. По мере смещения на Урал гребня антициклона с запада, ветер начнет стихать. Высотное тепло в регионе сохранится и, несмотря на возрастающее количество облачности, ожидается, что воздух вновь прогреется до околонулевых температур, - сообщает синоптик Алексей Пулин.

Температура воздуха в Свердловской области 10 февраля днем будет колебаться в зависимости от района от -5 до 0 градусов по Цельсию. В Екатеринбурге будет облачно и без осадков. Днем порывы ветра достигнут 12-14 метров в секунду, но к вечеру ветер начнет стихать. Днем 10 февраля в Екатеринбурге -2 - -4 градусов, ночью до -5 градусов по Цельсию.

11 февраля в Екатеринбурге погода будет стабильной: днем до -3, ночью до -9. 12 февраля температура воздуха в Екатеринбурге днем до -5 градусов, ночью – до -11 и небольшой снег.