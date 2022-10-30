Любитель рыбалки сильно рисковал, когда открывал сезон в конце октября. Фото: скриншот видео

- Бесстрашный! – пишут жители Краснотурьинска о рыбаке, который стал «знаменитостью». Не успели снегопады добраться до Екатеринбурга, как на севере области уже начали практиковать зимнюю рыбалку.

Мужчина вышел на тонкий лед в конце октября и сразу дал горожанам повод подискутировать на счет целесообразности своего поступка.

- Очень кушать хочется, - пишут в социальных сетях местные жители.

- Видать совсем мозгов нет, - критикуют уральца.

- Не мешайте природе проводить естественный отбор, - добавляет другой злопыхатель.

В МЧС такую выходку тоже не оценили.

Для безопасного выхода на лед, его толщина должна быть не менее 10 сантиметров. За игнорирование знаков «Осторожно:Тонкий лед!», «Проход по льду запрещен» рыбакам может грозить до 5000 рублей штрафа.

- Из-за температурных качелей, структура льда остается непрочной и представляет опасность. Для информирования населения администрациями муниципалитетов на берегах водоемов устанавливаются щиты с предупредительной информацией «Осторожно:Тонкий лед!», «Проход по льду запрещен». Очень важно, чтобы люди не пренебрегали этими правилами, в противном случае беды не избежать. Родителям необходимо провести с детьми профилактическую беседу о том, что выход на лед опасен, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.