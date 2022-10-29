Бизнесвумен и жены политиков из Екатеринбурга разделись ради откровенной фотовыставки

Красотки нарочито скрывали свое лицо. Фото: предоставил Игорь Усенко

В Екатеринбурге, 28 октября, прошла закрытая светская вечеринка на одной из самых элитных площадок города. В Teatro Veneziano представили новую, пожалуй, самую загадочную и откровенную фотовыставку известного фотографа Игоря Усенко.

Всего в проекте участвовало 17 моделей. Фото: предоставил Игорь Усенко

Проект носит название Guess Who? (угадай кто). В нем приняли участие 17 светских львиц из Екатеринбурга. Они позировали обнаженными, а их лица были нарочито скрыты под масками. Съемки красавиц проходили с мая по октябрь этого года. На тусовку и презентацию откровенной фотовыставки пришло 600 гостей. Кстати, первый подобный фотопроект Игорь Усенко провел еще в 2014 году.

- В сегодняшних условиях было не так просто реализовать проект , организовать выставку, привлечь партнеров. Но увидев результат и фотографии, сомнений у спонсоров больше не было. Проект должен вызреть. Для этого должно пройти 2-3 года, я думаю. Это на 90% творческое начало, которое по щелчку пальцев не делается, - рассказал «КП-Екатеринбург» фотограф Игорь Усенко.

Съемки начались еще в мае. Фото: предоставил Игорь Усенко

По словам творца, на съемках была особая атмосфера. Девушки смогли побороть стеснение и оставались довольны съемками. Этот опыт помог некоторым из них принять свое тело.

- Я иногда стесняюсь больше дам, - смеется Игорь Усенко. - Поэтому, включаю подходящий саундтрек, чтобы он расслаблял и отвлекал. В итоге все съёмки проходят очень легко и весело. Во все времена женская красота была во главе искусства. Меняются стандарты красоты, но обнаженная натура, в целом, всегда была искусством. Если это подано со вкусом.

На съемках фотограф смущался больше, чем модели. Фото: предоставил Игорь Усенко

Как рассказал фотограф, под масками скрывались лица известных в Екатеринбурге жен бизнесменов и политиков. Именитые дизайнеры, а также блогеры присоединились и обнажились ради искусства. По традиции, модели, которые попали в объектив фотографа просто не приходят на презентацию, чтобы никто их не раскрыл.

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