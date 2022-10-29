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Общество29 октября 2022 15:28

Бывшие студенты встали на защиту преподавателя, который наказал студента за использование телефона на лекции

Они отмечают, что он всегда мог поддержать учащихся
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Студенты считают, что преподавателя раскритиковали необоснованно. Фото: яндекс-карты

Студенты считают, что преподавателя раскритиковали необоснованно. Фото: яндекс-карты

В Екатеринбурге обсуждают неоднозначные методы воспитания одного из преподавателей Екатеринбургского монтажного колледжа. Ребята записали видеоролик, как мужчина надел на студента каску, а потом ударил по ней ремнем. Так он хотел отучить юношу использовать смартфон во время лекции. В учебном заведении уже пообещали провести служебную проверку после инцидента.

Кроме того, близкие студента также были обеспокоены методами воспитания от преподавателя дисциплины «Введение в специальность». В дирекции колледжа отметили, что раньше на проведение лекций и педагога никто не жаловался.

Выпускники учебного заведения встали на защиту преподавателя. Они рассказали «КП-Екатеринбург», почему считают претензии к проведению лекции необоснованной. По их мнению, он как профессионал, но всегда разговаривал с ними на равных. По их мнению, преподаватель мог им доступно объяснять очень сложный технический предмет. Так, они отмечают, что мужчина мог «обучать кого угодно».

- Предмет технический, сложный, иногда лучше показать в действии, чем на картинках в учебниках. Студенты сняли посмеяться, а родственница панику навела, она, видимо, не в курсе, на кого «кузен» учится. Если бы внимательно смотрела, то услышала бы, как преподаватель говорит: «Может произойти такой нюанс…Готов? И потом так называемый «удар». Если бы были насильственные действия, разве об этом предупреждают? Если родственница волнуется, то пусть разговаривает с братом о выборе профессии, иначе, когда начнётся промышленный альпинизм, практика по сварке и другие действия с повышенной опасностью, то сердце девушки не выдержит, - отмечает бывшая студентка Юлия.

Также девушка добавляет, что студенты колледжа выпускались без травм. К тому же, все получили дипломы об окончании учебы. И каких-то конфликтов у них с преподавателем по поводу манеры ведения лекций не возникало.

- Я обучалась у этого преподавателя с 2014 по 2017 год. Его предметы – одни из самых сложных дисциплин в технической профессии. В современном мире студентов и пальцем тронуть нельзя. Иначе разу расценивают как насильственные действия. Пары у нас всегда проходили с юмором, в форме игры. Я отмечу, он всегда мог дать жизненные советы, поддержать. Я не думаю, что студент, который попал на видео, обижен на него, - рассказала бывшая студентка колледжа Варвара.

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