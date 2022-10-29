Бывшие студенты встали на защиту преподавателя, который наказал студента за использование телефона на лекции

Студенты считают, что преподавателя раскритиковали необоснованно. Фото: яндекс-карты

В Екатеринбурге обсуждают неоднозначные методы воспитания одного из преподавателей Екатеринбургского монтажного колледжа. Ребята записали видеоролик, как мужчина надел на студента каску, а потом ударил по ней ремнем. Так он хотел отучить юношу использовать смартфон во время лекции. В учебном заведении уже пообещали провести служебную проверку после инцидента.

Кроме того, близкие студента также были обеспокоены методами воспитания от преподавателя дисциплины «Введение в специальность». В дирекции колледжа отметили, что раньше на проведение лекций и педагога никто не жаловался.

Выпускники учебного заведения встали на защиту преподавателя. Они рассказали «КП-Екатеринбург», почему считают претензии к проведению лекции необоснованной. По их мнению, он как профессионал, но всегда разговаривал с ними на равных. По их мнению, преподаватель мог им доступно объяснять очень сложный технический предмет. Так, они отмечают, что мужчина мог «обучать кого угодно».

- Предмет технический, сложный, иногда лучше показать в действии, чем на картинках в учебниках. Студенты сняли посмеяться, а родственница панику навела, она, видимо, не в курсе, на кого «кузен» учится. Если бы внимательно смотрела, то услышала бы, как преподаватель говорит: «Может произойти такой нюанс…Готов? И потом так называемый «удар». Если бы были насильственные действия, разве об этом предупреждают? Если родственница волнуется, то пусть разговаривает с братом о выборе профессии, иначе, когда начнётся промышленный альпинизм, практика по сварке и другие действия с повышенной опасностью, то сердце девушки не выдержит, - отмечает бывшая студентка Юлия.

Также девушка добавляет, что студенты колледжа выпускались без травм. К тому же, все получили дипломы об окончании учебы. И каких-то конфликтов у них с преподавателем по поводу манеры ведения лекций не возникало.

- Я обучалась у этого преподавателя с 2014 по 2017 год. Его предметы – одни из самых сложных дисциплин в технической профессии. В современном мире студентов и пальцем тронуть нельзя. Иначе разу расценивают как насильственные действия. Пары у нас всегда проходили с юмором, в форме игры. Я отмечу, он всегда мог дать жизненные советы, поддержать. Я не думаю, что студент, который попал на видео, обижен на него, - рассказала бывшая студентка колледжа Варвара.

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