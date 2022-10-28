«Занимаюсь полтора года»: батюшка из Алапаевска стал чемпионом мира по гиревому спорту

Несмотря на то, что батюшка стал чемпионом мира, своим результатом он остался недоволен. Фото: предоставлено Александром Шаниным

Батюшка из Алапаевска Александр Шанин из Алапаевска сумел стать чемпионом мира по гиревому спорту, который проходит в эти дни в столице Индии Нью-Дели. В программе предусмотрены как индивидуальные состязания, так и эстафеты.

- На этом чемпионате мира я выступаю в категории любителей, моими основными соперниками были атлеты из Казахстана и Литвы. Именно в гиревой спорт я пришел только весной 2021 года, но база у меня была неплохая: семь лет рукопашного боя, 10 лет пауэрлифтинга, - рассказывает «КП-Екатеринбург» сам Александр Шанин.

Удивительно, но несмотря на то, что Александр Шанин стал чемпионом мира, своим результатом он остался недоволен, а также заявил, что может показывать и более достойные результаты.

Фото: предоставлено Александром Шаниным

- За победу полагается медаль, кубок, ну и, собственно, все, также почести и уважение от учеников, я ведь тренером работаю. Денежного приза на этих соревнованиях не предусмотрено, - смеется чемпион.

В дальнейшем Александр Шанин планирует тренироваться еще усерднее, чтобы попасть на чемпионат мира следующего года.

Примечательно, что в Алапаевске живет 12-летняя школьница, которая не смотря на юный возраст приблизилась к большим победам в гиревом спорте. Виталина Демина подняла шестикилограммовую гирю 1111 раз. Замотивировал ее на мировой рекорд как раз тренер-батюшка Александр Шанин.