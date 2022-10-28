В День народного единства в Екатеринбурге пройдет несколько интересных мероприятий к празднику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 ноября Екатеринбург традиционно отметит День народного единства. «КП-Екатеринбург» рассказывает, какие мероприятия пройдут в городе в честь праздника.

ПИШЕМ СОЛДАТАМ

4 ноября в 12:00 в Екатеринбурге на площадках КДЦ «Дружба» (улица Сурикова, 31), детской музыкальной школы №16 (улица Саввы Белых, 7), Свердловского отделения Российского детского фонда и Регионального отделения защиты детей (улица Попова, 15) можно написать письмо солдату. Участвовать могут все желающие. Весточки отправятся в зону СВО для всех военнослужащих.

ВЫСТАВКА О ПЕТРЕ I И ДЕМИДОВЕ

Парк «Россия – моя история» (ул. Народной воли, 49) 4 ноября в 14:00 откроет новую яркую выставку. Команда патриотического проекта расскажет о переплетении жизни Петра Первого и Никиты Демидова в экспозиции «Не словом, а делом». И Петр Первый, и Никита Демидов запомнились современникам, как деятельные творцы, меняющие мир вокруг себя своими идеями и действиями. Узнать о таких примерах будет особенно полезно школьникам.

- Их судьбы будут то сливаться в единый поток, то расходиться, то течь плавно, то бурлить на порогах. На берегах этих рек вы узнаете, что формировало их направление и скорость, что их течение приносило в жизнь страны. Но реки — не просто образ. Именно на реках возникали новые города и строился петровский флот. И именно реки крутили водяные колеса демидовских заводов и помогали доставить их продукцию туда, где творил историю первый русский император, - поясняют авторы экспозиции «Не словом, а делом».

Патриотический праздник отметят на нескольких площадках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

АНИМЕ ПОД СОЛНЦЕМ

Весь день 4 ноября в Екатеринбурге на фасаде Театра юного зрителя будут показывать видеоролик о Дне народного единства. Конечно же, это будет бесплатно.

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ

На шестом открытом фестивале «Перекресток культур» в культурно-зрелищном центре «Стрела» (улица Летчиков, 14) 4 ноября 2022 года в Екатеринбурге мы увидим молодых исполнителей из России, ближнего и дальнего зарубежья.

Начало фестиваля в 12:00. Вход для зрителей любых возрастов будет свободным. Также посмотреть гала-концерт можно в режиме онлайн.

Победителей будут выбирать в четырех номинациях: вокал, хореография, инструментальный жанр и художественное слово. Участники фестиваля отправляли работы жюри заранее. На гала-концерте 4 ноября в Екатеринбурге выступят самые яркие артисты.

УЗНАЕМ ОБЫЧАИ НАРОДОВ РОССИИ

4 ноября в Екатеринбурге для детей в театре балета «Щелкунчик» (улица 8 Марта, 104) пройдут зрелищные лекции. Участники театрально-образовательного проекта «Большая страна» расскажут через анимацию и хореографию об обычаях и ремеслах народов России.

Дети и взрослые узнают больше о традициях Кубани и Краснодарского края, Новгородской, Нижегородской, Костромской, Кировской областях, Урала и Сибири, Башкирии и Удмуртии, малых народов Севера, Заполярья.

ЧИТАЕМ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

Если вы не знаете, куда сходить на день народного единства в Екатеринбурге, чтобы увидеть необычные культурные события, то обратите внимание на проект «ББ: Бажов и башкиры». Весной 2022 года проект получил грант от Президентского фонда культурных инициатив на развитие. Он проводится параллельно в Свердловской области и Башкортостане и укрепляет культурные связи между регионами.

4 ноября в Екатеринбурге команда проекта будет читать сказы Бажова на русском и башкирском языках. Выбор писателя неслучаен: такие сказы как «Солнечный камень, «Золотой волос» и «Старых гор подаренье» проникнуты идеей братской дружбы двух народов.

«С давних годов башкиры с русскими при одном деле на заводах стояли, на рудниках да на приисках рядом колотились. При таком положении немудрено, что люди и песней, и сказкой, да и кровями перепутались», - говорит об этом в сказе «Старых гор подаренье» писатель.

Чтение сказов пройдет в арт-пространстве «Кирпичи» (ул. Добролюбова, 2Б) 4 ноября в 18:00. Мероприятие будет доступно онлайн в рамках прямой трансляции на портале «культура.рф»

Праздничный день объявлен официальным выходным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТВОРИМ ИЗ ГАЛЬКИ

Мастер-классы 4 ноября в Екатеринбурге также пройдут на базе фестиваля «Мы вместе» в арт-пространстве «Кирпичи» (улица Добролюбова, 2б).

С 18:00 до 20:00 художники расскажут, как делать мозаику из гальки. С 19:00 до 21:00 можно будет научиться красиво расписывать речные камушки. Цена мастер-классов не превысит 500 рублей.