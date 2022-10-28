Это очень вкусно! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие считают, что Хэллоуин – не наш праздник. Но для других – это всего лишь повод повеселиться с семьей. А какое же веселье без вкусной еды? Поэтому фуд-блогер Юлия Серикова поделилась с «КП-Екатеринбург» крутым авторским рецептом традиционного десерта этого праздника.

Юля делится полезными и вкусными рецептами со своими подписчиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

«СИЛА В КОРИЦЕ, БРАТ!»

Какой же главный символ Хэллоуина? Конечно же, тыква! Вот и мы решили приготовить страшно вкусный пирог из песочного теста с тыквенным суфле.

Ингредиенты для песочного теста:

- Масло сливочное – 100 гр.

- Яйцо – 1 шт.

- Сахар – 2 ст. л.

- Мука – 200-250 гр.

- Разрыхлитель – ½ ч.л.

- Сметана – 1 ст. л.

Для теста нам понадобиться самые простые ингредиенты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для того, чтобы приготовить песочное тесто в домашних условиях, смешиваем все ингредиенты. Мы воспользовались тестомесом. Если его под рукой не оказалось, это легко можно будет сделать в кастрюле. Распределяем получившуюся массу по форме, предварительно смазанную растительным малом и посыпанную мукой, и запекаем 25 мин в духовке при температуре 180 градусов.

- Важно чтобы тесто не поднималось. Для этого накрываем его пищевой пленкой, а сверху ставим кастрюлю с водой (наливаем примерно ¼), - делится полезным лайфхаком Юлия.

Нарезаем тыкву мелкими кубиками и варим 15 минут после закипания

Ингредиенты для тыквенного суфле:

- Тыква – 800 гр.

- Сахар – ¾ ст. л. (250 гр.)

- Яйца – 3 шт.

- Сливки 10% - 100 мл.

- Корица молотая – ½ ч.л.

- Имбирь молотый – ½ ч.л.

- Мускатный орех – ¼ ч.л.

- Сахар ванильный – 10 гр.

- Крахмал – 1 ст.л.

Выпекаем тесто 25 минут в духовке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чистим тыкву, убираем семечки и нарезаем на мелкие кубики. В кастрюле варим 15 минут после закипания. Затем сливаем воду. В вареную тыкву добавляем остальные ингредиенты.

Перед тем, как все смешать, понимаем, что забыли корицу.

- Корица вообще очень важна. Она придает пирогу такой насыщенный и приятный аромат. В ней, сила, брат! - Улыбается фуд-блогер.

Как в старые добрые времена Юля звонит соседке: «Мариночка, привет! Слушай, у тебя случайно нет корицы?».

Пирог получился ну очень нежным и ароматным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корицы у Марины не оказалось. Бегу в магазин. Добавляем ценную пряность к остальным ингредиентам и смешиваем все блендером. Полученную массу выливаем на песочное тесто и убираем в духовку на 45-60 минут до полной готовности.

Выжидаем время, украшаем сахарной пудрой и.... наконец-то, пробуем. Пирог получился действительно очень ароматным, нежным, в меру сладким и страшно вкусным! А кислинки в суфле также можно добавить две-три столовые ложки апельсинного сока.

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