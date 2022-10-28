Андрей Рожков одобрил неформальную повестку «Ельцин Центра»

Актер назвал причины посещать «Ельцин Центра» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков заступился за «Ельцин Центр». Актер призвал жителей Екатеринбурга считать музей одной из главных культурных площадок.

- В «Центре» постоянно проходят выставки, концерты, неформальные вечера и встречи. Культурная жизнь кипит! И то, что она идет вразрез с «официальной повесткой» - это очень хорошо, у людей есть выбор, - заявил шоумен в своем telegram-канале.

«Уральский пельмень» также подчеркнул, что в музее рассказывается не только о самом Ельцине, но и о целом периоде истории России.

- Очень хорошо передан быт тех времен: типичная комната времен 90-х (в которой звонит телефон, а на другом конце провода передают новости о начале Августовского путча), настоящие куклы из популярного тогда телевизионного шоу «Куклы», техника и вещи тех времен (телевизоры, видеомагнитофоны, приставки, первые компьютеры, пейджеры…). Есть, конечно, и личные вещи Бориса Николаевича, воссоздан его кабинет, - перечисляет Рожков.

Напомним, «Ельцин Центр» неоднократно подвергался критике со стороны известных медийных личностей. Чаще всего против культурного центра выступает известный телеведущий Владимир Соловьев.

До этого экс-фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов обвинял сотрудников и представителей Ельцин Центра в пропаганде либералистских взглядов и поддержке ЛГБ-сообщества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Соловьев вновь назвал жителей Екатеринбурга «бесами» и призвал покончить с «ройзманщиной». Известный телеведущий обрушился с очередной порцией критики на уральцев (подробнее)

Политолог назвал причину атаки Владимира Соловьева на Екатеринбург. Москва рушит мир, созданный уральскими политиками за 30 лет (подробнее)

Владимир Соловьев VS жители Екатеринбурга: хроника затяжного конфликта. Известный телеведущий не в первый раз высказался по поводу уральцев (подробнее)

Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Журналист считает, что в головах части горожан содержится мусор (подробнее)

Евгений Горенбург извинился перед Ельцин Центром за Вадима Самойлова. Солист группы «Агата Кристи» некрасиво отозвался о нем во время выступления на Уральской ночи музыки (подробнее)

«Пришел в гости, нагадил на самом видном месте»: в «Ельцин Центре» ответили на оскорбления Вадима Самойлова. Представители площадки заявили, что надеются больше никогда не видеть музыканта (подробнее)

Вадим Самойлов признался Владимиру Соловьеву, что не жалеет о сказанном в адрес «Ельцин Центра». Певец оскорбил его представителей во время выступления на «Уральской ночи музыки» (подробнее)