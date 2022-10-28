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Звезды28 октября 2022 12:26

Андрей Рожков одобрил неформальную повестку «Ельцин Центра»

Актер назвал музей одной из главных культурных площадок
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Актер назвал причины посещать «Ельцин Центра»

Актер назвал причины посещать «Ельцин Центра»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков заступился за «Ельцин Центр». Актер призвал жителей Екатеринбурга считать музей одной из главных культурных площадок.

- В «Центре» постоянно проходят выставки, концерты, неформальные вечера и встречи. Культурная жизнь кипит! И то, что она идет вразрез с «официальной повесткой» - это очень хорошо, у людей есть выбор, - заявил шоумен в своем telegram-канале.

«Уральский пельмень» также подчеркнул, что в музее рассказывается не только о самом Ельцине, но и о целом периоде истории России.

- Очень хорошо передан быт тех времен: типичная комната времен 90-х (в которой звонит телефон, а на другом конце провода передают новости о начале Августовского путча), настоящие куклы из популярного тогда телевизионного шоу «Куклы», техника и вещи тех времен (телевизоры, видеомагнитофоны, приставки, первые компьютеры, пейджеры…). Есть, конечно, и личные вещи Бориса Николаевича, воссоздан его кабинет, - перечисляет Рожков.

Напомним, «Ельцин Центр» неоднократно подвергался критике со стороны известных медийных личностей. Чаще всего против культурного центра выступает известный телеведущий Владимир Соловьев.

До этого экс-фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов обвинял сотрудников и представителей Ельцин Центра в пропаганде либералистских взглядов и поддержке ЛГБ-сообщества.

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