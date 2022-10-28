Десятилетний мастер чайной церемонии из Екатеринбурга проверил интуицию Екатерины Варнавы и Ольги Картунковой

Фото: предоставлено пресс-службой телеканала «Пятница»

Ученик четвертого класса лицея № 174 Ханьцзэ Гао стал настоящей звездой. В сентябре он поучаствовал в проекте «Вундеркинды» на телеканале «Пятница». Десятилетний школьник продемонстрировал свое мастерство проведения чайной церемонии. О том, как Ханьцзэ Гао увлекся традициями Поднебесной «КП-Екатеринбург» рассказала его мама Ирина Ван.

Семья мальчика привила любовь к культуре Китая. Фото: предоставила Ирина Ван

ПРО КУЛЬТУРУ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Ирина Ван и ее муж Гао Мин когда-то жили в небольшом городке около Харбина. В Екатеринбург семья приехала в 2006 году, чтобы получить филологическое образование в Уральском государственном университете. После окончания вуза, пара решила обосноваться на Урале. Семья открыла частный детский сад, в котором детей не просто воспитывают, но и учат китайскому языку.

- Мы поженились в Екатеринбурге, а потом у нас появился Ханьцзэ. Он стал подрастать, интересоваться культурой Китая. Обычно в семье папа проводит чайные церемонии. Ханьцзэ было 5 лет, когда он попросил научить его заваривать китайский чай. С тех пор сын меня всегда спрашивает: «Мама, будешь чай?» - смеется Ирина Ван. Сейчас сын говорит на трех языках: китайский, русский и английский.

Ханьцзэ добрый и робкий. Фото: предоставила Ирина Ван

Семья также не забывает отмечать и китайские праздники. Праздник середины осени не проходит без традиционных лунных пряников.

- Вообще, дома мы едим китайские блюда. Ханьцзэ угощает ими своих друзей. Бывает, что приносит им домой традиционные закуски, - смеется Ирина. – Одноклассники тоже интересуются китайскими традициями, о которых им с увлечением рассказывает Ханьцзэ. Но чайные церемонии в школе мы не проводили, там нет для этого условий.

Семья соблюдает китайские традиции. Фото: предоставлено Ирина Ван

ЗНАКОМЫЕ ПОСОВЕТОВАЛИ СНЯТЬ ВИДЕО

Идею подать заявку на участие в шоу «Вундеркинды» Ирине подсказали знакомые семьи, которые увидели талант мальчика. Ханьцзэ тоже понравилась эта инициатива. Для видеоролика они подготовили процесс чайной церемонии.

- Нас в сентябре пригласили на съемки в Москву. Я ездила с ним. Главное, что мы получили новый опыт. В первый день на репетиции он очень волновался. На следующий день даже пришлось уговаривать, успокаивать. Но в шоу он смог проявить себя и расслабиться, - отмечает Ирина.

В будущем школьник хочет стать пилотом. Фото: предоставила Ирина Ван

В выпуске с участием Ханьцзэ участвовали звездные гости – Екатерина Варнава и Ольга Картункова. Они пытались интуитивно разгадать, какой у него талант, однако не смогли. И в «копилку» супер-деток упало 60 тысяч рублей. Среди вариантов были следующие: мастер чайной церемонии, мастер боевых искусств, познал искусство иероглифов, доктор акупунктуры. Звезды выбрали вариант – мастер боевых искусств.

У школьника есть младшая сестра. Фото: предоставила Ирина Ван

Школьник, который нарядился в традиционный костюм, объяснил правила чайной церемонии Екатерине Варнаве и Ольге Картунковой. Для дегустации звездам Ханьцзэ предложил «молочный улун». В конце они выразили благодарность школьнику, а также по традиции поблагодарили чай. После съемок передачи Ханьцзэ и Ирина вернулись в Екатеринбург. В будущем Ханьцзэ мечтает о карьере пилота.

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