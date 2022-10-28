«Сердце хотело выпрыгнуть»: уральским студентам показали реконструкцию Нюрнбергского процесса

На международный форум приехали студенты из Симферополя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В УрГЭУ в эти дни проходит международный форум «Нюрнберг, Токио, Хабаровск: мировые практики по осуждению нацизма, экстремизма и разжигания межнациональной розни». Форум длился с 26 по 28 октября и финальным его событием стала реконструкция судебного заседания Нюрнбергского судебного процесса.

Ради постановки студентов сняли с занятий. Воссоздать один из самых важных военных трибуналов в мировой истории приехали не профессиональные актеры, и даже не студенты театрального института. Роли главных обвинителей, судей, нацистов и свидетелей против военных преступников получили студенты из Крымского юридического института. Они приехали в Екатеринбург из Симферополя.

Форум длился с 26 по 28 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас для вас Освенцим – просто слово. Но это были миллионы людей, сожженных сразу по прибытию в концлагерь. Здесь сейчас не будет занимательных веселых сценок, будет очень серьезный разговор. Возможно где-то монотонный, где-то он покажется скучным. Но это та жизнь, которую прожила наша страна, - с этих слов, сказанных доцентом одной из кафедр Крымского института Иваном Задейречуком, началась постановка.

Нацистов защищали лучшие адвокаты Германии, им давали все процессуальные гарантии. Считается, что это было правильным решением, чтобы весь судебный процесс был полноценным, а о военных преступлениях против мира и человечества узнали во всем мире. Главные обвинители прибыли в Нюрнберг из нескольких стран: СССР, Великобритания, Франция и США. Сейчас все эти роли исполняют обыкновенные студенты, которые стараются донести именно то эмоциональное состояние, которое испытывали обвинители из четырех стран-держав во время допроса гитлеровских сторонников.

Роли играли студенты из Крымского юридического института Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со сцены звучат реальные диалоги допроса, все в точном порядке, как было более чем полвека назад. Звучат вопросы о концлагерях: сколько точно было убито людей? Правда ли, что они жили в голоде и холоде? Правда, что убийства женщин длилось на пять минут дольше, потому что им нужно было отрезать волосы для изготовления матрасов? Затем поднимается тема нападения на СССР – здесь не только военные преступления, но и заговор, с целью совершения всех преступных действий.

Пока на сцене идет реконструкция дебатов, происходивших в Нюрнберге, прожектор во весь экран транслирует жестокие исторические кадры. На снимках: горы убитых, изувеченные люди, отправленные на смертельную каторгу. Снимки военных, засекреченных документов. Исторические фото судебных процессов смешиваются с кадрами разрушенных городов, схемами «душегубок».

Ради постановки студентов сняли с занятий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интересно, что настрой студентам-актерам удается передать как со стороны обвинителей, так и со стороны обвиняемых. Главные фашистские преступники в лице приближенных помощников Гитлера до последнего отрицали свою вину. Они отказывались от всех показаний, утверждая, что ничего не знали о плане Гитлера. Со скамьи подсудимых на сцене слышны выкрики «Ты должен был подохнуть, собака!» - эта фраза была брошена одному из свидетелей, дающего показания на заседании суда. Прокричал ее Герман Геринг, правая рука Гитлера.

Конечно, весь Нюрнбергский процесс на сцене Дома Культуры УрГЭУ существенно сокращен. На самом же деле он длился больше года, а заседаний состоялось боле 400. Студентам показали лишь основную часть, а также оглашение приговора: все главные политические и военные преступники приговорены к смертной казни.

Студентам показали лишь основную часть, а также оглашение приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкция исторического судебного процесса завершается разговором со слушателями и участниками форума. Доцент из института в Симферополе призывает студентов высказаться. Неравнодушные молодые люди решают высказаться на весь полный зал.

- Сначала у меня отяжелили ноги. А потом сердце хотело выпрыгнуть, честно, сама композиция очень удивительная. Параллельно с реконструкцией были показаны те ужасы, о которым мы говорим в школе, но копать глубже, показывать все это – это производит неизгладимое впечатление. Я хочу сказать спасибо, - высказывается один из студентов.

После реконструкции объявили минуту молчания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя несколько минут, когда высказались все желающие, в том числе преподаватели, студентов отпускают. Большая часть быстро покидает зал, но есть и те, кто рассматривают стенды выставки, приуроченной к форуму. Несколько студенток слезы сдержать не смогли.