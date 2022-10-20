Бич ХХI века: невролог предупредил уральцев о потере «золотого» времени при первых симптомах инсульта

Главный внештатный специалист-невролог министерства здравоохранения Свердловской области, кандидат медицинских наук Андрей Алашеев

Такую статистику заболеваний инсультом привел в пример Главный внештатный специалист-невролог министерства здравоохранения Свердловской области, кандидат медицинских наук Андрей Алашеев

– Андрей Марисович, как наша медицина противостоит инсульту?

– С 2008 годе в России действует федеральная программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с инсультом. По этой программе создана сеть первично-сосудистых отделений (ПСО) для лечения больных сосудов.

Так, в 2009 году в нашей области открылись первые сосудистые отделения. Прежде всего, Региональный сосудистый центр (РСЦ) на базе СОКБ №1 и еще три ПСО – в Нижнем Тагиле, Ирбите и Краснотурьинске. Сегодня в регионе работают уже 25 ПСО, еще три – с телеконсультированием.

– Эти отделения есть во всех округах области?

– Да. Это позволяет быстро доставлять туда пациентов с инсультом и оказывать своевременную помощь. В ПСО применяются технологии, которые в первые 4,5 часа позволяют при ишемическом инсульте, когда внезапно артерия закрылась тромбом, растворить тромб или в течение 6 часов убрать его механически.

– Где при этом задействована телемедицина?

– Отделения телеконсультирования работают в больницах в Североуральске, Качканаре, Талице. Это относительно небольшие больницы, но в них есть томограф, реанимация, лаборатория. В те часы, когда там нет невролога, мы из РСЦ даем телеконсультации по ведению больных с инсультами. Врач реаниматолог выполняет в больнице тромболизис.

– Как проходит лечение инсульта?

– С 90-х годов прошлого века в мире применяется тромболизис – с помощью медикаментов, которые вводят внутривенно, растворяем тромб в кровеносных сосудах. Метод очень эффективный, если тромб еще небольшой. В Свердловской области современный тромболизис стали применять с середины 2000-х, но наиболее активно данный метод лечения стал применятся с 2009 года.

– А если тромб большой?

– С 2022 года на Урале начали применять современную технологию – внутрисосудистую тромбоэкстракцию. Через прокол на бедренной артерии проходим специальными катетерами до места тромба в сосудах головного мозга и через специальное устройство затягиваем его, как пылесосом, либо с помощью сеточки захватываем и вытягиваем.

До операции мы прямо в кабинете компьютерной томографии делаем тромболизис и вводим контраст в сосуды, чтобы увидеть артерии мозга и наличие тромба. И после этого пациента везут напрямую в операционную.

– А если сосуд разорвался и произошло кровоизлияние в мозг?

– При геморрагическом инсульте большую роль играет консультация нейрохирурга. Важно, чтобы пациента доставили в ПСО, откуда есть связь с нейрохирургами РСЦ, где принимается решение о проведении операции. Даже если операцию не проводят, то пациент остается под наблюдением врачей.

– Как быстро человек начинает восстанавливаться после «удара»?

– В течение 48 часов мы начинаем раннюю реабилитацию. По специальному протоколу врачи-реабилитологи постепенно возвращают пациента к обыденным процессам – учат садиться, вставать и т.д. Для этого с 2014 года в области организована сеть отделений медицинской реабилитации.

– По каким симптомам можно распознать инсульт?

– Пациенты порой не понимают, что случился инсульт. Если внезапно нарушилась речь, ослабла рука или нога, то не обращают внимания на симптомы. Идут на работу, продолжают обычные дела. И когда, наконец, они вызывают скорую, «золотое» время уже прошло. По статистике, в первые 4,5 часа от начала симптомов к нам поступает менее 30% пациентов.

– Как действовать при подозрении на инсульт?

– Вызвать скорую медицинскую помощь. Сегодня врачи скорой подготовлены и при подозрении на инсульт сразу доставят в ПСО.

– Какие причины могут привести к инсульту?

– Факторами риска могут быть курение, избыточный вес, малая подвижность. А также – сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия, сахарный диабет, нарушение ритма сердца и другие.

– Что делать, чтобы избежать «удара»?

– Люди тянут до последнего, не вызывают скорую помощь. Даже когда случается инсульт, не меняют образ жизни, не идут к врачам, не принимают препараты, с ними случается повторный инсульт. Мы в больнице реально можем помочь. Не нужно откладывать поход к врачам.