Тромбоз - болезнь, втройне опасная после ковида

Главный внештатный специалист-кардиолог министерства здравоохранения Свердловской области, заведующий кардиологическим отделением СОКБ № 1 Александр Быков

Об этом рассказал главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Свердловской области, зав. кардиологическим отделением СОКБ № 1 Александр Быков.

- Александр Николаевич, чем опасен тромб?

- Полная или частичная закупорка просвета сосуда пристеночным или подвижным тромбом - это тромбоз. Если тромбы образовались, например, в венах нижних или верхних конечностей, то симптоматика будет местная: боль, отек, посинение участка кожи, повышение температуры кожи. А если тромб полетит в систему легочной артерии, то происходит тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА).

Если тромбы образуются в артериальном бассейне, например в сосудах сердца, что называется атеротромбозом, тогда происходит полная или частичная закупорка сосуда и гибель сердечной мышцы в той зоне, которую кровоснабжает данный сосуд. Это инфаркт миокарда!

Тромбы могут образовываться в полостях сердца и с током крови улетать в крупные сосуды. Так, например, из левых отделов сердца чаще всего происходит закупорка артерий, кровоснабжающих головной мозг, и возникает инсульт.

Для лечения каждого вида тромбоза применяются как хирургические методы лечения, так и лекарственные препараты, способные растворить тромб.

- Какие симптомы при этом может чувствовать человек?

- Среди грозных симптомов ТЭЛА - остро возникшая одышка, удушье, кашель с кровью, сильная боль в груди, потеря сознания. При данных симптомах надо срочно вызвать скорую помощь!

Если мы говорим о закупорке сосуда сердца - коронарной артерии, то возникают боль, дискомфорт, жжение, тяжесть в груди более 15 - 20 минут в состоянии покоя и зачастую без эффекта от нитроглицерина - это классика инфаркта миокарда. Боль может сопровождаться чувством страха, профузным потом, одышкой, удушьем, потерей сознания.

- Каков запас времени, чтобы спасти человека?

- Есть правило «золотого часа» при инфаркте. Имеются технологии по введению лекарственных препаратов, которые растворяют тромбы в сосудах сердца (до 12 часов с момента появления боли), и до 48 часов возможно вмешательство через сосуды сердца - ввести проводник с баллончиком, поставить стент в закрытый или суженный сосуд. При быстром открытии сосуда сердца можно прервать развитие инфаркта миокарда.

- Как выявляется и лечится тромбоэмболия в Свердловской области?

- Клиническая картина подтверждается обследованиями: лабораторные анализы, УЗИ вен нижних конечностей, сердца, МСКТ органов грудной клетки, сцинтиграфия легких.

В нашем регионе по всем неотложным состояниям по профилю «кардиология» четко прописана маршрутизация пациентов. В регионе 31 медорганизация участвует в лечении пациентов с острым коронарным синдромом, 8 городов и 10 учреждений оснащены 19 рентгенохирургическими установками. Это хороший охват свердловчан высокотехнологичной медпомощью.

- Говорят, тромбоз втройне опасен после ковида?

- В основном умирают от осложнений после коронавирусной инфекции, одно из них - это тромбообразование. Поэтому обязательно определяются маркеры воспаления и Д-димера, чтобы понять, была ли чрезмерно запущена система свертывания крови и система воспалительного ответа у пациента.

- Посоветуйте, как избежать тромбоза?

- На что-то мы можем повлиять, а на что-то нет. Возраст, пол, генетика неизменны. При атеротромбозе можем повлиять на модифицированные факторы риска. Например, контролировать давление, сахар в крови при диабете, уровень холестерина, стремиться к идеальной массе тела, соблюдать диету, заниматься спортом, отказаться от курения, алкоголя.

Если говорить про венозный тромбоз, ТЭЛА - не ходить длительно на каблуках, при авиаперелетах использовать компрессионный трикотаж, не забывать про обильное питье, регулярные физнагрузки, ходьбу, отказ от вредных привычек.

Но вообще человеческий организм создан природой с умом. В нем всё на балансе, в том числе - балансе свертывающей и противосвертывающей систем. Здоровый организм сам способен справляться с проблемами сосудов. Поэтому важно сохранять и поддерживать это здоровье.

- Кто находится в группе риска?

- Прежде всего люди с наследственной предрасположенностью. Но помимо генотипа есть и окружающая среда. При совокупности факторов риска происходит тромбообразование.

В группе риска - люди старше 40 лет, хотя и молодежь тоже может быть. Пациентки, которые принимают заместительную гормональную терапию. Беременность и роды - тоже мощный фактор в плане тромбообразования. Среди факторов риска - недавние переломы, длительный постельный режим, онкозаболевания, инфекции и в том числе - коронавирусная, частые авиаперелеты, сидячий образ жизни, длительное профессиональное пребывание на ногах, перенесенный инсульт, инфаркт, сахарный диабет, сердечная недостаточность, избыточный вес, варикозная болезнь, хронические заболевания легких, аутоиммунные заболевания и другие.